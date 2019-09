Continúa el gobernador gestiones para el proyecto Milpillas

ZACATECAS.- Con la finalidad de presentar el avance en la adquisición de los predios para la construcción de la Presa Milpillas, el gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, se reunirá hoy con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Luego de que la asamblea ejidal en el municipio de Jiménez del Teúl se declarara como legalmente no constituida para la negociación de los terrenos, el mandatario estatal aseguró que la instalación del nuevo consejo les permitió lograr algunos acuerdos con los propietarios de la tierra.

“Cada día estamos en una visión más propositiva de diálogo, han cedido, se han recuperado las asambleas”, aseguró.

Otro de los proyectos de los que espera el apoyo económico de la Federación, es el nuevo modelo de transporte para la zona metropolitana, el cual contempla inversión para la infraestructura y la renovación del transporte.

“Yo espero que en el presupuesto que envía el Ejecutivo al Congreso esté incluido, (el modelo de transporte) contempla cerca de mil millones de pesos”, precisó el gobernador.

Mientras tanto, en materia educativa insistió en que el Estado está preparado para que la Federación realice una auditoría que les permita entregarle la nómina magisterial, la cual dará certeza económica a los docentes para la liquidación de su quincena.

A tres años de gobierno

Tello Cristerna reconoció que a tres años de su gobierno no se han cumplido todas las promesas de campaña al pueblo zacatecano; “va a ser muy difícil, para empezar es un estado que queramos o no, trae cierto retraso económico”, afirmó.

No obstante, se mostró optimista de cumplir los compromisos adquiridos con la población en lo que resta de su administración.