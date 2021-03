Carlos Roman, candidato electo por el RSP para la alcaldía de Guadalupe

GUADALUPE.- Carlos Roman informó que fue seleccionado como el candidato por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) para el Ayuntamiento de Guadalupe.

“Soy una persona común responsable y comprometida con mis ideas, objetivos y metas. Siempre he tratado de impulsar a crecer a la sociedad que me rodea. Ya que he considerado que si solo puedo lograr grandes cosas en conjunto con una sociedad que aporta y contribuye con ideas podemos llegar muchísimo más lejos y crecer en grande todos”.

Roman añadió que en la actualidad, los políticos “son los mismos de siempre” por lo que invitó a la población a votar por otros para poder tener un cambio. Afirmó que es por ello que entró a la contienda electoral.