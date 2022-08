Califica obispo como ‘alarmante’ la alerta de EU para no viajar a Zacatecas

El obispo de Zacatecas opinó que los zacatecanos conocen la situación de crisis de violencia e inseguridad, los cuales no son de alta magnitud como para hacer la recomendación a los turistas extranjeros de no visitar Zacatecas, como lo hiciera recientemente el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Sigifredo Noriega Barceló dijo que la diferencia de Zacatecas con otras entidades del país que tienen problemas de violencia es que en la entidad “se publicita” el tema.

Considero que es alarmante esta alerta, por lo que el ha recomendado visitar Zacatecas, obviamente tomando las debidas precauciones.

Aunque se registran asaltos en carreteras, mencionó que son casos aislados y se deben tomar precauciones como viajar acompañado.

“No es para tanto, no es para no venir, nos perjudica bastante la postura del embajador, me preguntaban cómo esta Zacatecas, esta igual que Sonora, igual que Baja California, la diferencia es que esta más publicitada”, puntualizó.