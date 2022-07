ZACATECAS.- Comprometido con la inclusión y la salud de los grupos vulnerables, el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla entregó aparatos funcionales y distintos insumos a la Asociación Pro Paralítico Cerebral (APAC), esto a través de la Secretaría del Bienestar Social.

En su mensaje, Chávez Padilla reconoció la sensibilidad de quienes laboran en APAC, porque no dan cabida y no tienen un ápice de debilidad, “porque no flaquean y no decaen en la atención y esfuerzo necesarios para atender a los beneficiarios de la asociación”, aseguró el alcalde.

Además, dijo que la asociación tiene una distinción muy importante y es que buscan siempre la justicia igualitaria, y ésta se refiere a que todos tengan no lo mismo, sino lo que cada uno requiere para tener igualdad de condiciones según su propia necesidad.

Valioso, el equipo humano de APAC: Julio César Chávez

El alcalde guadalupense dijo que el equipo humano es lo que más vale de la institución, “el poder atender a otro ser humano que requiere un doble esfuerzo habla de una sensibilidad fuerte que se practica todos los días”, expresó.

Julio César Chávez expresó su amplio reconocimiento a Norma Angélica Delgadillo Guerrero, Presidenta de APAC, así como de Michelle Alejandra Arrue Ortega, quien funge también como Presidenta y Directora Operativa de la institución, al personal docente, de apoyo, e incluso a los alumnos y padres de familia, porque –dijo– todos dan siempre su máximo esfuerzo.