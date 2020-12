Acuden pocos a celebración a la Virgen en el Convento

GUADALUPE.- A diferencia de otros años, el Convento de Guadalupe registró poca afluencia de personas el 12 de diciembre.

Debido a la pandemia por el Covid-19, autoridades de la Diócesis de Zacatecas invitaron a la población festejar a la virgen de una manera diferente e intima, en familia.

Evitando peregrinaciones, reliquias y eventos donde se aglomerara gran cantidad de gente.

En Guadalupe el templo permanece abierto; en la entrada hay un modulo para lavarse las manos, también hay gel alcoholado.

En el interior hay bancas numeradas para mantener la sana distancia.

Las actividades iniciaron desde las 6 de la mañana con una celebración eucarística, a la 1 de la tarde se realizó un homenaje a la virgen por los grupos del convento y a las 2 se llevó a cabo otro homenaje musical con mariachi y cantantes.

La ultima misa se llevó a cabo a las 7 de la noche, las celebraciones se transmitieron en vivo por medio del Facebook del convento.

La señora Rosario es fiel devota a la virgen de Guadalupe; año con año acude al convento para darle gracias por un año más de vida; debido a que es mayor de edad y padece algunas comorbilidades, sus hijos le pidieron que la festejara en casa, pero su fe fue más fuerte y decidió ir en persona.

“Mi fe a la morenita es mas fuerte, se que ella me cuida, vine a misa como cada año, a esta hora no hay muchas personas, traigo mi tapabocas y a la entrada me unto el gel”, dijo