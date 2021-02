A pesar del peligro, se populariza el uso del dióxido de cloro

ZACATECAS.- A pesar de que la Secretaría de Salud prohíbe la ingesta de dióxido de cloro para luchar contra el Covid-19, es el propio personal de los hospitales quien recomienda tomarlo para evitar contagios.

A ello se suma la popularización de este producto por recomendaciones de personajes públicos o ya sea de boca en boca, sin importar las graves consecuencias que pueda tener para su organismo.

Además comercializan la tarjeta sanitizante Virus Shut Out, prohibida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Distribuidores

Desde Imagen se contactó a uno de los distribuidores que dijo ser enfermero en un hospital del sector salud.

Relató que luego de haberse contagiado de Covid-19, al tercer día que sus síntomas se agravaron ingirió dióxido de cloro y fue la solución.

El vendedor y enfermero agregó que “ si yo le digo que consumo vía oral el dióxido de cloro usted va a pensar, ¿cómo es que hace eso un enfermero?, pero toda esa sintomatología muy fuerte se me controló”, comentó.

También aseguró que desde que lo toman él y su familia no se han vuelto a contagiar del virus.

En el que caso de las tarjetas sanitizantes, dijo que las vende en 50 pesos y duran un mes.

“Solo le aclaro que combate los virus y bacterias: la placa reacciona con el aire y a un diámetro de más de un metro te protege”, manifestó.

Explico que la Virus Shut Out no es una salvación milagrosa contra el Covid-19, es “solo una ayuda, definitivamente no nos va a salvar de un contagio”.

El caso de Marco Flores

En noviembre de 2020 el cantante y aspirante a un cargo popular, Marco Flores, hizo público que contrajo Covid-19 y que se curó con dos gotitas de dióxido de cloro.

“A las dos horas me sentía como nuevo; si yo hubiera sabido de eso mi hermano estuviera con nosotros: yo lo recomiendo, ustedes sabrán: una chulada y es una maravilla” expresó en una transmisión de Facebook que alcanzó las más de 7 mil reacciones y género 900 comentarios.

Dijo que la recomendación se la hizo una de sus asistentes.

Consecuencias de ingerir dióxido de cloro

Joel Arnulfo Correa Chacón, infectólogo especialista, advirtió que la ingesta de dióxido de cloro puede provocar quemaduras en el esófago y parte de los intestinos.

Si su consumo se hace de manera desmedida puede derivar en una falla fulminante del hígado.

Explicó que “se convierte en un oxígeno que no es normal dando una falsa apreciación. No sirve para hacer el intercambio que se necesita a nivel pulmonar”.

En cuanto a las tarjetas sanitizantes Virus Shut Out, refirió que no hay un aval o estudios que demuestren que sean útiles.

“Dan una falsa seguridad a las personas convenciéndolas de que las protegen y dejan de lado el distanciamiento social y uso de cubrebocas”, comentó.

El especialistas lamentó que esto sea “negocio para unos cuantos”, por lo que pidió denunciar ante la Cofepris su venta.

Preocupa su uso

El Departamento de Verificación Sanitaria de Insumos y Servicios de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) está en alerta por el uso de dióxido de cloro y agua oxigenada para curar el Covid-19.

“Es erróneo creer que ambos productos pueden prevenir el Covid-19”, sostuvo Rebeca Domínguez, jefa del departamento.

Agregó, además, que hasta la fecha no hay algún protocolo de investigación en el que se afirme que ambas sustancias son efectivas para curar o prevenir el contagio del virus.

Hizo mención a las tarjetas sanitizantes de dióxido de cloro, que supuestamente generan una barrera protectora contra virus y bacterias hasta en un metro cuadrado alrededor de quien las porta.

Estas se usan colgadas en el cuello y cuestan 199 pesos. Su uso es promovido en Internet.

Hasta abril de 2020, la Agencia De Protección Ambiental (EPA) las describió como una “amenaza para la salud pública”.

En Fresnillo

También en Fresnillo detectaron el uso de un producto hecho con agua oxigenada que se aplica en nariz y boca, al que le atribuyen propiedades para curar el Covid-19.

Presuntamente es una barrera protectora contra el virus.

Mediante una denuncia, se hizo una visita de verificación correspondiente al local donde se vendía la sustancia y se advirtió que podrían ser acreedores a una sanción administrativa.

Consideró que “la gente, con el afán de buscar algo que pueda ayudarles a su tratamiento están en la búsqueda de productos”.

La funcionaria descartó que hasta el momento haya casos por ingesta o efectos secundarios del dióxido de cloro.

Reiteró que la vigilancia sanitaria es permanente mediante las siete jurisdicciones sanitarias en los 58 municipios.