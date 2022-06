[VIDEO] Se va de vacaciones y al regresar encuentra sus cosas en bolsas de basura

COLOMBIA.- Una joven colombiana se va de vacaciones y al regresar a casa, encontró todas sus cosas en bolsas de basura.

Su video ya cuenta con más de 9.1 millones de reproducciones, la tiktoker se muestra de vacaciones.

La publicación continúa con una toma de ella y luego muchas bolsas negras.

A la par aparece un texto que dice “llego a mi casa y me tienen toda la ropa en bolsas de basura. P*ta madre, me echaron, ahora no sé pa’ donde voy”.

En la descripción del video escribió “me tocó irme para el ICBF”.