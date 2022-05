Video: Hombre persigue a ladrones y los arrolla con su BMW

¿Hombre persigue a ladrones y los arrolla con su BMW? En las últimas horas, se ha viralizado un vídeo en las redes sociales y es que en Colombia, específicamente en Chapinero, dos delincuentes a bordo de una moto asaltaron a un conductor de un BMW.

Los delincuentes antes mencionados despojaron al conductor de sus pertenencias, entre ellos un reloj Cartier, el cual está valorado en 40 millones de pesos. Todo iba normal para los delincuentes, hasta que la víctima del robo los arrolló minutos después.

Cabe destacar que los criminales decidieron accionar un arma de fuego contra el conductor, quién fue identificado como Ángelo Schiavenato. Ahora bien, pese al arrollamiento, no se registró ningún herido de gravedad y los delincuentes fueron capturados por la Policía de la estación de Chapinero.

¿QUÉ SI VALIÓ LA PENA? Aquí el vídeo de cuando iban echándonos bala. En la huida, nos dispararon 5 veces. Para mí, la vida no tiene precio. pic.twitter.com/mF7n0Xhp8K — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) May 15, 2022

“Yo iba para una reunión y me pusieron una pistola en la cabeza, me quitaron un reloj Cartier, dos celulares y una cadena. Me dijeron que me quedara quieto y ellos arrancaron y dispararon (…) ellos dispararon primero, los atropellé, los arrollé, porque si no, ellos iban a seguir disparando”, señaló Angelo Schiavenato a las autoridades.

Los ladrones fueron identificados como Brayan Gómez Tiria y Edward Macías Grajales y hasta el momento se desconoce su sentencia. Ahora bien, el incidente se ha viralizado en redes sociales, donde los internautas lamentan las condiciones en que quedó el vehículo de lujo, pues para algunos es casi irremediable.

Entre los comentarios del vídeo que está circulando en las redes encontramos comentarios como: “¡Dios, que bueno que esté con vida! Cuídese mucho”, “Dios no te abandone, gracias a él atraparon a los delincuentes”, entre otros.

