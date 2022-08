[VIDEO] Familia hace fiesta durante fuerte inundación; se viraliza

La familia continuó con la fiesta durante inundación. | Foto: Cortesía.

En TikTok, un usuario compartió un video donde una familia hace una fiesta durante fuerte inundación provocada por las fuertes lluvias.

Y es que aunque el agua había llegado hasta las pantorrillas de los invitados, no parecían estar preocupados y continuaban con la celebración como si nada ocurriera.

Incluso algunos de ellos, decidieron quitarse los zapatos para evitar que se mojaran o se llenaran de tierra.

“Como cuando ya nada te preocupa en la vida”, fue el título que le dio el joven al clip que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Hasta el momento el video viral ya suma más de 2.5 millones de reproducciones e, incluso, algunos tiktokers han procedido a hacer los conocidos dúos para retratar su reacción a la fiesta inundada.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues varios aplaudieron la buena actitud de los invitados que no se marcharon del lugar y siguieron festejando.

“La verdad me dio gusto ver este vídeo quiere decir que invitaste a la gente correcta; no importa las circunstancias lo que importa es con quién”. “Faltó que en la invitación dijera ‘trae traje de baño’ por lo menos no sintieron calor”, “temática del Titanic”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo otra usuaria recordó su experiencia, cuando le ocurrió algo similar.

“Eso pasó en la boda de una amiga. Ella estaba llorando y yo fui la que inició a bailar en la lluvia y todos me siguieron y ella se puso contenta”.

El éxito de este video viral le dio la idea al usuario que lo compartió de subirlo otra vez con la canción My heart will go on, la banda sonora del Titanic.