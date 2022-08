Encuentran un ‘oso borracho’ en Turquía

TURQUÍA.- Un grupo de pobladores de Düzce, auxiliaron a un oso pardo, que prácticamente se había “embriagado” con miel, un ‘oso borracho’.

Los testigos encontraron al animal sentado en tan mal estado que no podía moverse por sí solo. Por su extraño comportamiento y al desconocer su procedencia, decidieron trasladarlo de emergencia con un veterinario.

Algunos de los presentes grabaron el momento en que algunos hombres subieron el animal a una camioneta, para llevarlo con el especialista.

A bear who overindulged in his favorite treat, honey, ended up being taken to the vet by a group of concerned humans in northwestern Türkiye https://t.co/X8LyT5jebd pic.twitter.com/Tw04DJ7xX1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 11, 2022