VIDEO: Enorme roca ilumina el cielo de Chiapas; ¿Era un meteorito?

Foto: Cortesía

El fenómeno dejó una huella en la memoria colectiva de los chiapanecos, quienes no tardaron en compartir videos y testimonios en redes sociales.

CHIAPAS.- La noche del sábado, diversos municipios del estado de Chiapas vivieron un inesperado fenómeno astronómico que dejó a miles de habitantes sorprendidos y asustados. Un fuerte estruendo, acompañado de una intensa luz, alertó a los residentes de ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Chiapa de Corzo y otros municipios cercanos. Muchos de ellos pensaron que un meteorito se había impactado cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, generando alarma y especulaciones sobre el origen del fenómeno.

Un estruendo sorprendió esta noche a diversos municipios de #Chiapas, el cual se está relacionando con un posible bólido.

El Dr Williams Vázquez de @iigercc_unicach comparte este video desde el norte de #TuxtlaGtz, registrando el sonido y vibración a las 22:02:24 CST #16Noviembre pic.twitter.com/38llptFVhX — Chiapas Meteo (@ChiapasMeteo) November 17, 2024

Según el club astronómico Jatamatzá, el fenómeno observado fue un bólido, un tipo de meteoro mucho más brillante y espectacular que los meteoros comunes. Este tipo de eventos ocurren cuando fragmentos de rocas o basura espacial ingresan a la atmósfera a gran velocidad y se desintegran debido al intenso calor generado por la fricción con los gases atmosféricos. Los fragmentos más grandes, conocidos como bólidos, pueden generar una estela brillante visible desde varios kilómetros a la redonda.

En este caso, el bólido provocó un fuerte estruendo al desintegrarse en la atmósfera, lo cual generó una onda expansiva que fue percibida en varias localidades. Aunque algunos temieron que se tratara de un meteorito que hubiera impactado la Tierra, los expertos aclararon que estos bólidos suelen desintegrarse antes de llegar al suelo.

Este evento, aunque raro, no es único. A diario, fragmentos de rocas o basura espacial ingresan a la atmósfera de la Tierra, y aunque la mayoría se desintegra sin causar mayores problemas, algunos, como el observado en Chiapas, pueden ser especialmente espectaculares, sin embargo, no se trata de un meteorito. El fenómeno dejó una huella en la memoria colectiva de los chiapanecos, quienes no tardaron en compartir videos y testimonios en redes sociales.