[VIDEO] Ballena jorobada se traga a 2 mujeres en California

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se viralizó un video en el que se observa que una ballena jorobada por poco y se traga a dos mujeres quienes estaban en las tranquilas aguas del mar.

Los hechos ocurrieron en la costa de California.

Según medios locales, las dos mujeres se encontraban en un kayak remando, de repente una ballena gigante surge del fondo del mar y abrió su boca para tragarlas.

Asimismo, los videos que circulan por las redes sociales se ve el momento exacto en el que el animal marino atrapa a las dos mujeres en su hocico, sin embargo; segundos después las libera.

#VIDEO #Whale #nature

#Sea #Ocean #human

A whale swallows two boat passengers in a frightening sight, but later spat them out and they survived without serious injuries. 🐋 pic.twitter.com/oueYRgfbqc

— { Mohammed }❤️🌍🌹🕊️🫂🕊️🌹🌍❤️ (@Sunlight199010) July 20, 2022