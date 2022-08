¿Pecado? Señora Católica de Zacatecas aparece como DJ de antro gay en CDMX [VIDEO]

ZACATECAS.- Erika Edith Navarro, mejor conocida como la ‘Señora Católica’ se ha vuelto viral en redes sociales, pues critica a las personas por su forma de vestir, gustos o acciones; les llama “pecadores”. En está ocasión volvió a viraliralizarse pues se presentó como DJ en un antro de la comunidad gay.

En el video que se volvió tendencia en TikTok se ve que la ‘Señora Católica’ disfruta mucho el ser la DJ del antro pues baila y comienza a mezclar la música para los asistentes. Erika Edith, quien es originaria de Zacatecas se trasladó a la Ciudad de México para amenizar la velada.

“Por eso yo voy a donde está el pecado: ferias, discos, bares, pero yo no voy a tomar, para que no inventen. No voy a llevarme un muchachón. No voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan solo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen”, dijo la mujer.