“Torre de control, tengo una situación grave aquí”, se escucha decir a un pasajero no identificado en el audio de LiveATC.net. “Mi piloto se ha vuelto incoherente y no tengo idea de cómo volar un avión”. Dos frases dramáticas que ocurrieron el martes. Del otro lado, el control de tráfico aéreo le responde: “Entendido. ¿Cuál es tu posición?”. La conversación continúa mientras este pasajero aterriza un avión privado en Florida, a pesar de no tener nada de experiencia en vuelo.

“Intenta mantener las alas niveladas y ve si puedes comenzar a descender por mí. Primero empuja hacia adelante los controles y desciende a un ritmo muy lento”, le pide antes de la hazaña tráfico aéreo. “Sigue por la costa, ya sea hacia el norte o hacia el sur. Estamos tratando de localizarte”. La situación se pone cada vez más tensa, pues es la vida de las personas a bordo la que corre peligro en ese avión, que transportaba a dos más, además del piloto. En ese momento volaba a una altitud de 2.8 kilómetros cerca del sur de Florida. Solo necesitaron cuatro minutos para ubicarlo en el radar y, desde tráfico aéreo, los controladores guiaron al pasajero en el recorrido para que siguiera por la costa y aterrizara en el internacional de Palm Beach.

Este pasajero se convirtió en piloto improvisado de un Cessna Caravan sin siquiera saber cómo encender la pantalla de navegación, pero su instinto de supervivencia se activó.

“¿Ya me localizaron?” pregunta en un momento. “Ni siquiera puedo hacer que mi pantalla de navegación se encienda. Tiene toda la información al respecto. ¿Tienen alguna idea sobre eso?”, añade.

En torre de control estaban en vilo. Aunque las instrucciones eran detalladas, tenían miedo de que el aterrizaje de este avión en Florida no pudiera concretarse, pero se logró y se volvió una hazaña.

Un vídeo compartido por CNN muestra cómo aterriza este avión en Florida y a los servicios de emergencia, listos para ayudar al piloto.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.

His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.

Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs

— Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022