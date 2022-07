Niño huye antes de llegar a vacunarse contra el Covid-19

No a todos los niños les gustó la idea de vacunarse, a veces explicarles que también tuvimos miedo al vacunarnos les ayuda.

Foto: Captura de pantalla.

Un niño huye a toda velocidad, antes de recibir la vacuna contra Covid-19. No a todos los niños les gustó la idea de vacunarse.

A través de Tik Tok, un usuario publicó el momento en que el pequeño sale “disparado”; para evitar recibir la dosis mientras su papá lo persigue por todos lados.

En el video se observa al niño, vestido con una playera roja, corriendo por todos lados gritando con susto y desesperación, mientras su papá trata de atraparlo, en tanto, varias personas lo observan.

La publicación se viralizó cuando cientos de internautas pidieron conocer el desenlace del particular momento, por lo que posteriormente fue publicado otro video, el pequeño no deja de pegar gritos y patadas, hasta que finalmente su padre consigue contenerlo y llevarlo dentro del módulo a vacunar.

Cientos de usuarios reaccionaron al gracioso momento: “Ahora el papá sintió todo lo que las madres sentimos cuando llevamos a nuestros hijos al hospital”; “Yo a mis 49 adolescentes años siento el mismo pánico que el niñito”, comentaron algunos.

Otros usuarios, defienden la acción del niño por el temor a la vacuna, dicen que no hay que obligarlos, se debe platicar con los pequeños, para no generarles trauma, algunos aseguran que aunque sus niños lloraron, después de ver que en realidad no duele la aplicación, se muestran valientes.