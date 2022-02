Mujer policía salvar a un niño de ser arrollado [VIDEO]

ESTADOS UNIDOS.- Annette Goodyear, una mujer policía salvó a un niño de ser arrollado por un automovilista que manejaba a exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron en un cruce peatonal en Maryland, Estados Unidos. La acción de la mujer fue captada por una de las cámaras de videovigilancia del lugar.

El video fue compartido en redes sociales donde se observa a Annette ayudando al cruce peatonal. Justo en ese instante, un niño estudiante estaba listo para atravesar la calle por lo que la uniformada levantó su mano hacia el tránsito.

Esto, para ordenar que los autos pararan para que el niño llegara a la otra acera de la calle; sin embargo, un conductor no atendió las indicaciones de la policía y siguió su marcha.

El menor al ver la indicación de la policía corrió para cruzar la calle que tenía el suelo mojado debido a que llovía. Pero, al intentar cruzar, el auto que no frenó casi lo arrolla. Annette Goodyear fue quien en un acto heroico se sacrificó para poner a salvo al niño.

La oficial de policía tomó de un costado al niño y lo empujó para evitar que el auto lo impactara, por lo que ella resultó herida al ser arrollada por el vehículo.

This is what hero police officers do! North East Police Officer Annette Goodyear saved a student from harm’s way early this morning. pic.twitter.com/efpgjqucuO

— Dr. Jeffrey Lawson (@DrJalawson) February 4, 2022