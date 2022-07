Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy viernes 29 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy viernes 29 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 29 de julio

Aries: Hoy, te gustaría que tú y tu pareja jugaran a revelarse secretos, solo tienes que proponérselo, será toda una experiencia. Hoy debes dar un paso atrás para dejar que una persona más capaz que tu salve el día, no lo veas como un fracaso, aprende. No dudes en practicar meditación, ejercicio, el Tai Chi.

Tauro: Tu pareja necesita de ese don por el que se enamoró de ti: tu serenidad, no necesita reproches ni cuestionamientos. Te preguntas si debes permanecer en el sitio en el que te encuentras o si es hora de probar una nueva aventura. Hay gente en tu vida que te cuestiona y acorrala, no se dan cuenta que te hacen daño.

Géminis: Deja que viva su vida, cometa sus errores y luche sus luchas, de la misma manera que tú. Evita seguir los llamados falsos, que solo van a hacerte perder el tiempo con soluciones irreales para tus problemas de liquidez. Consiente tus pies con un rico masaje o un baño aromático y relajante.

Cáncer: Este es un buen día para hacer frente común contra esas personas que insisten en separar a tu relación. Hoy van a llegar con una propuesta que te va a seducir porque implica aumentar tus beneficios. El silencio es una de las necesidades de tu signo que la vida moderna no parece dispuesta a concederte.

Leo: Llevas acumuladas una serie de sospechas sobre tu pareja, y han hecho que pierdas del todo la confianza en ella. Esperan tu respuesta a esa propuesta, no lo has hecho porque temes equivocarte tanto en el sí como en él no. No prestes atención a quien dice que debes actuar de una manera diferente.

Virgo: Malo si lo dices, malo si no lo haces, estás contra la espada y la pared, sabes un secreto de alguien muy cercano de tu pareja. Todos los enigmas que tienes que ver con el amor tienen una solución única: trabajo y más trabajo. Si tus amigos son la razón de que pongas en riesgo tu salud, búscate otros amigos.

Libra: Esta es una oportunidad para renovar los votos que les mantienen unidos en perfecta sociedad, a tu pareja y a ti. Te da miedo que tus cuentas y recursos flaqueen, y que ello te haga llegar a una situación delicada. Tu cuerpo es un templo sagrado, te olvidas, a menudo, es tiempo de que cultives esa parte de ti.

Escorpio: Todo dentro del hogar es amor cocinar, hacer la limpieza, salir a la tienda, la clave está en hacer todo una fiesta entre dos. No dejes que te abrumen los deberes antes de que sean un hecho. Paso a paso se llega a la meta. Y en lo que se refiere a tu bienestar mental y físico no hay atajos, debes ir según el manual.

Sagitario: Cada uno de nosotros lleva una historia a sus espaldas, no podemos negarla y no podemos ni debemos borrarla. Recuerda que la amabilidad es la mejor llave, la que termina por abrir todas las puertas. Viene un periodo de gran actividad en tu vida, y necesitas estar al 100%, no olvides tratar bien a tu cuerpo.

Capricornio: Agradece que ahora puedes enfrentar ese mismo problema desde otra perspectiva y con mayor madurez. Cuando las obligaciones fallan, es tiempo de explorar nuestras pasiones. Esa pequeña molestia que has sentido al despertar no debe dejarte en cama, o entonces va a crecer hasta ser indomable.

Acuario: Este es un buen día para que recuerdes la belleza de tu pareja y la manera en que te mueve, no dejes que lo olvide. Este es un buen día para plantearse la pertinencia de esa alianza que te han ofrecido con miras a crecer y expandirte. Te enredas demasiado para explicar tus sentimientos, y eso te frustra.

Piscis: Nada se debe hacer por separado al estar en pareja: ni dormir, ni comer, ni soñar. ¿Debes dar una segunda oportunidad a ese socio, compañero de trabajo o empleado? Hay que dar segundas y terceras oportunidades. El Sol se levanta alto en tu Cielo, justamente en tu Casa del Cuerpo.