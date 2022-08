Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy viernes 19 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy viernes 19 de agosto

Aries: Tú pareja siente que no eres un apoyo suficiente. Este es un buen día para que elimines esa idea. Cuando hay miembros valiosos en un equipo, es importante pasar por encima de las diferencias para que el trabajo fluya. El enojo es una emoción que tiene su necesidad: Pero no vale la pena dejarse llevar por él, como te acaba de pasar.

Tauro: Tu pareja debe hacer escuchar su voz, acaso por un exceso de respeto o porque te impones con demasiada frecuencia, suele acallar sus reclamos y sus opiniones. No dudes en dar el primero paso, pues quien ponga la primera piedra de este emprendimiento va a marcar su futuro. Retoma la actividad física, nada perjudica a tu signo tanto como el sedentarismo.

Géminis: En el amor, hay que sacar a flote lo mejor de nosotros mismos, y tratar de contener aquellas partes de nosotros que son oscuras y conflictivas. Siempre que algo nuevo sale a la luz hay una resistencia natural, no debes sentirte desesperanzado y derrotado por ello. Controla tus emociones y tus compulsiones con una sencilla regla: “Piensa antes de actuar”.

Cáncer: Te cuesta trabajo decirle las cosas a tu pareja, pero debes confesarle una omisión tuya, habla con el corazón. Los sueños más descabellados son posibles, no lo dudes, de modo que cuando lleguen con una idea que parece irrealizable, no te asustes, y analiza con atención. Sería ideal que nadases (de ser preferible en el mar), pero una piscina esta excelente.

Leo: Hoy tienes que llegar a un acuerdo con tu pareja sobre esa amistad molesta, que despierta sus celos y te pone en situaciones complicadas. Necesitas ayuda, y eso no es malo, creces, te expandes y te diversificas. No hay vuelta atrás posible, no puedes volver a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, pues ya estás en otro lugar, ya eres otra persona.

Virgo: Aunque se trate de tu pareja, es necesario que sepas decir que no, hoy va a llegar con una propuesta que le parece promisoria. Acaba con la idea que se tiene de ti, te ven como una persona que rehúye el trabajo y a las obligaciones, sabes que eso es mentira. Tienes que llevar un mejor control de tus valores nutricionales, niveles de azúcar, de grasa, de colesterol.

Libra: Hoy debes reconocer lo mucho que tu pareja hace por ti, es posible que sientas que contribuyes en mayor medida que ella a la economía. Si quieres un buen trabajo, tienes que hacerlo por ti mismo, y esto vale sobre todo para hoy. Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, pues hay cierta tendencia que hace más frágiles a tus vías respiratorias.

Escorpio: Este es un día en el que te preguntas cómo hacer para que el amor perdure, no sabes que, esa clave, es justo lo que estás haciendo día tras día. Cuando se trate de un trabajo bien hecho, no es necesario decirte que para obtenerlo deberás realizarlo tú mismo. Ese dolor no es físico, sino el fruto de una ausencia cuya importancia te has negado a reconocer.

Sagitario: Dentro del amor seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo, es importante que apures esos proyectos que te van a ser más productivo y más seguro de ti mismo. En algún momento se hizo necesario que tuvieras más de dos empleos, pero ese momento ya pasó. Pequeño ritual, elige una foto que simbolice lo mejor de ese ayer, tómala en tus manos, y dile “adiós”.

Capricornio: Hay demasiado silencio últimamente en tu casa, es tiempo de que regresen las risas y la fiesta. Hoy es un día en el que debes mejorar tus marcas, te has planteado objetivos productivos que por una o por otra razón no has podido cumplir. Para sanar es necesario el tiempo, y ese proceso no se puede apurar, debes saber tenerte paciencia e ir paso a paso.

Acuario: Los detalles que surgen de la nada, que se dan porque sí, lo que entrega por sorpresa, sin fecha especial ni esperar nada a cambio. Todo lo que era necesario que dieras y entregases ya ha sido dado, la maquinaría va a funcionar por sí misma. Debes trabajar en tu respiración, es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que tanto daño te hace.

Piscis: Cada espacio que poseas es un espacio de tu pareja, cada momento que vives debe contenerlos a los dos. Cuando se vive en el amor, debe vivirse para el amor. El trabajo no tiene que ser sufrimiento, la disciplina y el esfuerzo no deben ser un suplicio, sino todo lo contrario. Has una planificación de tu día a día, y que en ella te dediques todo el tiempo y todo el espacio.