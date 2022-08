Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía

Inicia esta semana con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad.

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 15 al 19 de agosto

Aries: El Arcángel Raziel es que te va estar guiando y protegiendo en esta semana y dice que serás una luz para los demás y encontraras las respuestas que estas buscando para ser feliz, días de mucho trabajo y ponerse al corriente. Te llega un dinero extra por parte de una deuda, trata de no estar tan melancólico recordar es volver a vivir pero no estacionarse en lo mismo.

Tauro: El Arcángel que te va guiar en esta semana es Gabriel que sin duda va ser de mucha ayuda en estos días para tu signo te dice el arcángel Gabriel que es el momento de actuar conforme a tus planes y llegaras al triunfo que mereces para ser feliz. Tu mejor día va ser el lunes, tu numero el 09 y 23 tu color de la abundancia es el amarrillo.

Géminis: El Arcángel que te va ayudar en esta semana va ser Jofiel que te dice que los sueños siempre se hacen realidad que nunca dejes de tener esos anhelos de ser grande en la vida, cree en ti y solucionaras tus problemas y pondrás fin a una situación.Ten cuidado con problemas legales. Tus números 08 y 33 y tu color es el verde tu mejor día el jueves.

Cáncer: El Arcángel que te va guiar en estos días es el Chamuel que te dice atrévete a ser diferente y autentico trata de quitarte complejos que no te dejan ser feliz, que existe un mejor modo de hacer las cosas solo es cuestión de buscar la mejor opción. Recibe una invitación para salir de viaje con tus amigos, tu numero el 02 y 16 , tu color el azul intenso usarlo más en tu ropa.

Leo: El Arcángel que te va guiar en esta semana es Metratrón que te dice determinación en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y saber escoger bien tu carrera universitaria y autocontrol que sin duda te cae como anillo al dedo. Tu día el miércoles, tu color el rojo intenso úsalo en tu ropa, tus números el 01 y 19, trata de no meterte en problemas que no son tuyos.

Virgo: El Arcángel que te va ayudar y guiar en esta semana va ser Uriel que te indica que la vida es maravillosa que debes de vivirla que cada instante y no desperdiciar tu tiempo en situaciones que no tienen solución, Te llega la invitación a salir por parte de un expareja. Tu día el jueves, tu color el blanco, tu número el 20 y 27, cuidado con migrañas y dolor de nuca.

Libra: El arcángel que te va estar ayudando es el Arcángel Miguel que significa que van a ser unos días de fuerza espiritual muy elevada y que vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente en estos días. Resuelves un caso legal a tu favor, tu número el 11 y 16, tu día el jueves, tu color el verde y amarrillo. Un amor del pasado te busca.

Escorpio: El arcángel Metratrón es el que te va estar ayudando en estos días para que tengas esa fortaleza de espíritu y que la salud que es fundamental en nuestra vida reine por completo, y te ayudará a quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos, tu numero el 30 y 41, tu día el lunes, tu color gris y rojo. Encuentra el amor en tu ambiente laboral.

Sagitario: El arcángel Rafael es el que te va guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y sacar todo lo que negativo que te venia rodean y te recomienda que te abras a las posibilidades de cambios positivos y deshazte de la indecisión. Tus números 03 y 14 y tu día el viernes, tu color el morado y blanco, trata de ya no pelear con tu pareja sentimental.

Capricornio: El Arcángel Ariel es el que te va acompañar en esta semana y sentir su protección divina recuerda que este arcángel Ariel significa Inteligencia de Dios que sin duda para tu signo te dice que es el momento de no cargar con energías negativas que no son tuyas. Tu número el 21 y 29 y tu día el martes, tu color el rojo y naranja, trata de sentirte pleno contigo.

Acuario: El arcángel Miguel es la fuerza espiritual que te va guiar en estos momento de crisis para que puedas salir adelante y no estar atrapado en situaciones que no puedas resolver. Tu numero 05 y 37, tu día el jueves, tu color el azul y verde. Te viene la invitación a un viaje, trata de no dormir de más recuerda que tu energía necesita del astro rey el sol para que se multiplique.

Piscis: El arcángel Uriel es el que te va estar ayudando en estos días para que puedas tener esa seguridad de progreso económico y bienestar a tu alrededor. Tus números 18 y 50 y tu día el lunes, tu color el rojo y blanco. Semana de estar tomando al toro por los cuernos es decir enfrentar los problemas que se te atreviesen y logrando el triunfo en tus manos.