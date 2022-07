Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy viernes 15 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy viernes 15 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 15 de julio

Aries: Hoy es un buen día para que te plantees ayudarle a dejar su empleo y que se centre en su desarrollo. Hoy es buen día para poner en duda a los que te critica de manera infundada. Realiza una dieta más rica en calcio a través de leche y queso, y, desde luego, de grasas ni hablar.

Tauro: Es mejor guardar silencio ante la pregunta que tu pareja te va a hacer. Hay ciertos aspectos de tu manera de trabajar que seducen y son irremplazables, esas son las que debes incentivar. La única manera de que preserves tu bienestar y tu salud es con esfuerzo y dedicación.

Géminis: Cada uno tiene su orgullo, pero tu pareja es alguien que tiene de sobra, no le gusta pedirte ayuda. Debes elegir entre un recorte o pasar una temporada de limitaciones, evita cualquier despido. Invierte en el cuidado de tus ojos, se irritan, se humedecen y te presentan molestias.

Cáncer: Tu pareja es una persona que deslumbra, y por ello le amas, pero no debes estar a su sombra. Deja libre tu imaginación, para que su creatividad sea la brújula que marque el rumbo a seguir. La primera señal de madurez es ese momento cuando perdonamos a nuestros padres.

Leo: Has ganado esto con tu esfuerzo y gracias a tu talento, y es por ello que debes disfrutarlo, un compañía o solo. Cuando parece que estás más perdido, en realidad estás en el punto más cercano a encontrarte. Es bueno que cambies de parecer, sobre todo en lo referente a tu salud.

Virgo: Tu pareja ha hecho algo que te había prometido que iba a dejar de hacer, algo relacionado a su salud. Hay gente que espera que falles para tomar ventaja, y tú sabes que no van a verte fallar. Hoy tus pasos deben ser firmes, y dirigirse hacia ese encuentro que temes realizar.

Libra: Los cambios son bendiciones mezcladas, implican que una parte se destruye para que todo cambie. Un fracaso nunca debe ser el final del camino, porque eres mucho más que un mero proyecto. Sin la armonía interna no serás capaz de hacer frente a las exigencias de tu día a día.

Escorpio: Las diferencias económicas entre tu pareja y tú no han sido un problema hasta ahora. Cuando nos recriminan desde todos los frentes, no hay argumento que hable mejor que los hechos puros. Realiza esa rutina exigente, deja de lado esa pereza que el día de mañana te puede salir cara.

Sagitario: Cada uno de nosotros es un misterio que debe revelarse poco a poco. Es la magia del amor. Si las cosas no han salido como esperabas se debe a que fuiste un tanto irreal en tus expectativas. No por ir más rápido en tus rutinas de ejercicios va a apurar el cambio positivo.

Capricornio: Tu pareja tiene una amistad que no sabe de distancias y mantiene una relación cercana. No dejes que te roben el mérito y con ello, los ingresos, de algo que te ha costado tiempo y esfuerzo. No puedes vivir con ese miedo al contacto, a los elementos, a los parásitos… a la vida.

Acuario: Hoy es un buen día para salir y olvidarse de todos los pendientes, y dedicarse tiempo el uno al otro. Ahorra y verás un cambio portentoso a tu favor y de tu bolsillo, en el uso de agua, luz, combustible. Si inviertes hoy ahorrarás en gastos médicos mañana, más vale prevenir que atender.

Piscis: No desatiendas los reclamos de tu pareja, pues tiene razón, aunque te parezca temas sin importancia. En este día dale la prioridad a lo que haces y que te falta implementar en tu jornada. Hoy debes apostar por el cuidado de tu dentadura que tu sonrisa siga brillando.