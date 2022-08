Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 27 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 27 de agosto

Aries: Debes evitar mentir y explicar con claridad de que se trató y, sobre todo, que ya no tiene peso alguno sobre sus vidas. No es tiempo para ganar ni para ir a la vanguardia, debes experimentar el goce de trabajar solo por trabajar, el deleite de ver todo lo que tu talento es capaz. Ten paciencia en lo que se refiere a ese tratamiento, los resultados van a tomar algún tiempo.

Tauro: Ante las molestias de tu pareja, no argumentes que se trata de cosas de su carácter o que se van a pasar, averigua que le sucede. Es mejor tener a los mejores como parte de tu equipo, pues tú eres alguien que ofrece lo mejor, con un alto nivel de compromiso y eficiencia. Este es un buen día para comenzar con un nuevo plan de ejercicios, necesitas ayuda profesional.

Géminis: Lo que tu pareja te pide no puede esperar más dilaciones, pues ese esencial para ella, no por razones materiales o de vanidad, sino porque para ella es una verdadera prueba de amor. Te preguntas si puedes pedir un aumento o una mejora en tus condiciones de trabajo, los astros te responden que sí, y que es imprescindible, pues lo mereces.

Cáncer: Tu pareja se planta acerca de ciertas decisiones que ha tomado (parece que sobre formar una familia), y tú has decidido también plantarte en tu postura, no será un momento sencillo, y por ello es imprescindible que hagan lo necesario por dialogar adecuadamente. Debes enfrentar algunas sanciones por no jugar con justicia, según las reglas, pedir disculpas, también, demostrará que has aprendido del error.

Leo: Al fundirte con otra persona, terminas por conocer la mirada que tiene sobre el mundo, toma de esa mirada lo que es valioso, así como ella lo toma de ti, el amor es un aprendizaje aprovéchalo. Este día será el que marque el inicio de toda una nueva época para ti. Lo que queda a partir de ahora es aprovechar este primer impulso, y dar el salto a nuevas fronteras productivas.

Virgo: Las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han mejorado, es un buen día para agradecerse el uno al otro por el esfuerzo, y para hacer un inventario de las cosas que se han ayudado a superar el uno al otro. Habrá noticias hoy que van a ser inquietantes, sobre factores externos que afectan tu trabajo o negocio, no te dejes llevar por el pánico, pues has construido cimientos firmes, vas a soportar esta tempestad.

Libra: Tu pareja va a enfrentar una derrota, es necesario que la acompañes, para darle ánimos y dejarle ver que este resbalón es solo eso, continua acompañándola durante uno días, pues la huella de este fracaso va a ser honda y duradera. Hay una pequeña conspiración a tus espaldas que debes atender, no te alarmes, pues como dicen “No hace dalo quien quiere, sino quien puede”, no pueden nada contra ti.

Escorpio: Todo se empantana y en que parece que hasta el aire se ha detenido. Son días que son parte del amor, donde el aburrimiento y la rutina toman su parte. Son días que no debemos aceptar, y que brotan para que nos pongamos en alerta. Ante las decisiones injustas de aquellos por encima de ti en la organización, debes ser cauto, pues los reclamos pueden jugarte en tu contra.

Sagitario: Hay destellos de tormenta en la casa, es mejor andar de puntillas y no despertar al león al menos por hoy. Mañana debes plantearte hablar con tu pareja y conocer las razones de su extraño enojo. Hoy se van a acercar a ti con una oferta. Te va a entusiasmar y te va a dar el sí sin meditarlo, los astros sugieres que te tomes unos días para aceptar.

Capricornio: Desintoxícate de las redes y de las pantallas, hay que destinarlas a un único sitio en la casa, y que les dejen en paz al comer y al ir a dormitorio. Te encontrarás con un problema que, a primera vista, parecerá irresoluble, pero debes analizarlo bien, en realidad, se trata de un reto, la energía que vas a invertir en afrontarlo va a ayudarte a reconfigurar todo tu entorno productivo.

Acuario: Cuando se tiene pareja es recomendable tener una memoria selectiva, hoy el aniversario de un gran problema que casi pudo destruirles, y por ello es mejor no mencionarlo y olvidar a las personas involucradas. La humildad no es la mejor estrategia para vender y hacer negocios, para que la gente confíe en lo que haces debes tener confianza en ti mismo, por encima de todo.

Piscis: Antes de criticar a tu pareja, comprueba que no vistas las ropas nuevas del emperador, al final de cuentas, todos podemos ver la paja en el ojo ajeno, sin antes revisar el nuestro. Hay que saber supervisar y evaluar antes de medir resultados. No harías mal en tomar un curso que te permita descifrar los datos que arroja tu quehacer productivo, pues te estás quedando rezagado en relación a tu competencia.