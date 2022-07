Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 23 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 23 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 23 de julio

Aries: En cada uno de nosotros resuena una nota musical secreta, esa pieza es el amor, tú encontraste a la persona perfecta. Es tiempo de que las personas reconozcan aquello que sabes hacer, pues lo haces muy bien. Gracias a tu encanto personal, siempre hay alguien dispuesto a defender tus decisiones, por malas que sean.

Tauro: No importa de quién fue la culpa, sino quien dé el primer paso para arreglarlo todo. Comienza una bitácora de lo que has vivido en este proceso productivo, que te ha costado sangre, sudor y lágrimas. El deseo de reencontrarse con viejos afectos y con antiguos lugares significativos es toda una inspiración para vivir.

Géminis: Debes controlar esos celos profesionales, pues no la puedes atacar con ascender gracias a su esfuerzo. Tu equipo es una extensión de ti mismo, por ello, sus fracasos son los tuyos, y también tus éxitos. Es tiempo de mejorar tu alimentación y de tener un plan de actividad más integral y severo.

Cáncer: Los acuerdos se hacen para respetarse, el primero que los viola es quien muestra una debilidad que amenaza a la pareja. Tu mirada sobre los negocios y sobre el trabajo es la que hace la diferencia. Para evitar esas pesadillas recurrentes, que solo te quitan tiempo, descanso y energía, consigue un atrapasueños.

Leo: Este es un buen día para renovar los votos que tu pareja y tú han hecho, sin haberlos pronunciado. No dejes que la carga de trabajo te desaliente. Debes de ver estas obligaciones como lo que son: retos que se te conceden. Evita el café y la sal, haz ejercicios de respiración y rutinas relajantes de yoga o de Tai Chi.

Virgo: Si te sientes por debajo de tu pareja, debes hacer algo al respecto, sin pretextos para no crecer dentro de una relación. Vas a recordar este día como el primero de tu crecimiento y de la obtención de tu independencia. Hay que cuidar esos estallidos de ira, pues no le hacen daño a nadie más que a ti mismo.

Libra: Ese desequilibrio puede dañar a la relación, si te rezagas demasiado en tu desarrollo, puedes quedar fuera del mundo. Es tiempo de que tus esfuerzos sea recompensados, el trabajo también consiste en recibir lo que mereces. No aceptes en tu vida personas con carga tóxica, que no han terminado con procesos vitales.

Escorpio: Deja todo a un lado y escuchar a tu pareja, ambos suelen moverse sin pausa de una obligación a otra. Pon freno a todos estos afanes sin sentido ni orden, y plantea una mejor estrategia para ti y para tu equipo. Tienes que aprender a soltar cuando las cosas y la gente ya te han dado todo lo que podían dar.

Sagitario: No reclames a tu pareja cosas que tú mismo has hecho, hay que jugar con justicia. No hay que seguir en esta aventura productiva si no hay documentos de por medio. No supongas que vas a perder tantos kilos con un solo tratamiento, tienes que dejar que tu cuerpo se acostumbre a la nueva dieta.

Capricornio: Tu pareja y tú deben seguir en el camino trazado, que los llevará a superar sus diferencias. Cuida cada centavo, pues cada ingreso que tienes significa esfuerzo y sudor, horas y planificación. Este es un buen día para dejar de angustiarse por las injusticias del mundo, por aquellas que no puedes resolver.

Acuario: A veces quien tiene la razón no es quien cree tenerla, por el bien de ambos, concédele la razón. Es natural que a final de un ciclo se noten algunas vacas flacas, no por ello tomes medidas innecesarias. Es hora de ir hacia el horizonte, cada vez más cerca de la gran persona que estás llamado a ser.

Piscis: Hoy es un buen día para definir los límites hacia fuera de la relación, es mejor que se llegue a esos acuerdos de inmediato. No hay que casarse con métodos y sistemas, siempre que sea necesario cambiar, hay que hacerlo. Hoy tienes que plantearte ser más firme en el cuidado de tu equilibrio emocional.