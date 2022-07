Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 16 de julio

Mhoni Vident. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 16 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 16 de julio

Aries: Debes ayudar en todas las tareas, no es justo que solo una parte de la pareja se encargue de las obligaciones. Ritual para trabajo, consigue monedas, acuñadas en el año en que naciste, y entiérralas en un jardín. Hay que escuchar los consejos de los sueños, algo que no sueles hacer.

Tauro: Tienes que hacerte responsable de lo que dices y de lo que no dices, asumir el enojo de la persona que amas. Cuando se pierde, hay que reconocerlo, el optimista no finge que la realidad no es lo que es. Revisa el clima antes de elegir tu vestimenta, estás sano, pero no eres invencible.

Géminis: Has tenido un sueño que te preocupa, sientes que involucra a tu pareja, pero ese sueño habla de ti, no de tu pareja. Hoy vas a tener una oportunidad para demostrar lo que vales como profesional. Hoy tienes frente a ti varios ejemplos de lo mucho que has logrado en el cuidado de ti.

Cáncer: Impulsar el amor y que las cosas se den con la misma fuerza y generosidad con que han venido ocurriendo. Necesitas tener mayor disciplina en cuanto a tus gastos, estás perdido en ese sentido. Modera tus emociones, y que evites hacerte expectativas que tal vez no se cumplan.

Leo: Recuerda las razones de tu relación, lo que tu pareja te ha dado y todo lo que tú les has entregado. Debes hacerte cargo del problema del que no has querido saber, pero que sigue ahí, esperándote. Piensas que no hay nada como el ayer, y eso te cierra los ojos al mañana.

Virgo: La seducción nunca deja de jugar, hay épocas en las que el encanto y la atracción se relajan. La voz de mando es tuya, y es mejor que la hagas valer, pues hay cierto relajamiento en el equipo y procesos. Ejerce tu libertad para elegir, para ser y crecer, que nadie te imponga ninguna condición.

Libra: Es importante ir de la mano y con la consciencia de la cercanía del otro, así evitaremos perdernos. Deja de escuchar a aquellos que creen saber, y confía en la fuerza creadora de tu pasión. Tus ojos son una parte esencial de tu cuerpo, y no les prestas toda la atención que merecen.

Escorpio: Escondes un secreto dentro de ti y temes que tu pareja ya lo haya averiguado y no tardará en reclamarte. Es buen día para plantearse invertir en tu negocio, en aportar recursos. Los abusos con la comida parecen ínfimos, pero van sumando, y pueden ser nocivos para tu salud.

Sagitario: Es un día para amarse, hay que dejar atrás las preocupaciones del trabajo y de la vida en general. Todo buen negocio y todo trabajo sabe hallar el momento oportuno para surgir y hacer lo suyo. El miedo es bueno, siempre que sepas sacarle partido, es una alarma que nos advierte.

Capricornio: Valorar la persona que ahora es, que es por ti, y olvidarte de ese pasado que no aporta. Te van a hacer un encargo que parece no tener importancia, pero que va a significar más y mejor trabajo. Hay que salir, tu corazón lo desea y lo que tu cuerpo necesita estar al aire libre.

Acuario: El silencio amenaza tomar el control de la casa, y es tiempo de ponerlo a raya. Una palabra de aliento en el momento oportuno puede obrar milagros, hay que decirlo en el momento preciso. A moverse, a dejar atrás esa inercia, a sentirse vivo de la manera más directa: sal y camina.

Piscis: Es necesario que hagan un alto, vuelvan a ese tema y, de una vez por todas, se perdonen el uno al otro. Es un buen día para renovarse. Y para cambiar de asociados y de compañeros. Tu salud física y tu bienestar emocional son parcelas que tú debes cuidar y honrar, manos a la obra.