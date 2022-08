Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 13 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 13 de agosto

Aries: El amor no es un cheque en blanco, hay un capital que se nutre o se agota, según tus acciones y las de tu pareja. Cada vez que veas a un negocio exitoso, trata de replicar sus méritos, estudia diversos casos, ve los vídeos de sus creadores, visita sus tiendas. No dejes que esas molestias avancen, crees que tu cuerpo va a resistir y a vencer.

Tauro: Tu pareja y tú son personas imaginativas, que pueden encontrar y encontrarán ceremonias y detalles para mantener al amor siempre joven. La jornada de hoy debe centrarse en las obligaciones que cada uno debe llevar adelante. Tienes que sacarte de la cabeza la idea de que tienes una función y un empleo, y que fuera de ellos no vales.

Géminis: Hay cosas que es mejor escribir sobre hielo, eso hazlo con los reproches que te ha hecho tu pareja, es mejor olvidarlas y dejarlas pasar. Vas a tener una ganancia fácil, pero eso no debe llevarte a error, el esfuerzo va a ser necesario cada día de tu proyecto. Saca fuerzas de flaqueza y dar ese esfuerzo extra que te permita estar mejor.

Cáncer: Es preciso que revean las condiciones de su contrato afectivo, ambos deben brindar según sus posibilidades, pero siempre en consideración al otro. Debes comprender que buena parte del trabajo necesario para expandirte. Es día para que consideres a la sexualidad, como parte de las actividades que te benefician físicamente.

Leo: Hay una brecha entre los dos que debe cerrarse, o no llegará a un punto sin retorno. Es tiempo de encender la llama de nuevo. Hoy vas a cerrar un trato importante, pero como todo lo que cuenta, debe queda constancia por escrito. Es necesario que revises tu actitud hacia la comida. Debes averiguar porque comes lo que comes.

Virgo: Hoy tu pareja te va a dar noticias desalentadoras, que tienen que ver con la economía, y que debes atender, es tiempo de que las cosas cambien. Hay deberes que evades, pero son necesarios, esas tareas ingratas para ti tienen que ver con el orden. Sientes que nadie te comprende, pero la única persona que debe comprender eres tú mismo.

Libra: El amor es una fuerza que, de aceptarla plenamente, va a curar tu miedo al futuro, no hay reto que no sea más sencillo ente dos. Evita los conflictos entre los miembros del tu equipo, y aquellos que puedas tener con ellos. Es imperativo que le brindes el equilibrio energético a tu mente y cuerpo necesitan para trabajar de manera óptima.

Escorpio: El amor no es un proceso unidireccional, no se llega a una meta y eso es todo, el amor se reinicia, se revive, muta, cambia de dirección. Es día, siempre que sepas dar a cada uno de tus colaboradores el lugar que se merece y necesita. No puedes controlarlo todo, esa es una de tus obsesiones, y no es algo que te haga bien.

Sagitario: No puedes asumir el peso de todas las tareas que implica el amor (los cuidados, las obligaciones sociales, el apoyo emocional). Las partidas duelen, debes llenar los huecos, y puedes hacerlo con tu capacidad y tu talento. Te preocupa el aspecto económico y eso está muy bien, pero resolverlo depende de fuerzas que están fuera de tu control.

Capricornio: Tienes que demostrar que te importa y que estás ahí, que las cosas son como siempre han sido, y que no temes hacerte cargo de los problemas. Toda mentira blanca, cuando se trata de dinero, puede hacer mucho daño. Este es un día para dejar de protegerse, para pisar la hierba descalza, para sentir el sol o la lluvia en el rostro.

Acuario: La presión de la vida cotidiana puede ser abrumadora, y le hace un gran daño al amor, si no mantienes a raya. Cada día de tu vida debe estar marcado por un logro, por ello sientes que no avanzas todo lo que deberías. A veces sientes a tu cuerpo una celda, si quieres ir más allá, despierta esas cualidades que se han dormido en tu físico.

Piscis: Nunca dejes una charla sin terminar ni un beso sin dar, nunca sabes los efectos que tus omisiones puedan tener en la persona que amas. Todo en lo que se refiere al dinero debe discutirse, de a manera más amplia y horizontal posible. La mejor manera de ponerte el día con el cuidado de tu cuerpo, es el seguimiento de una dieta.