Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 12 de noviembre

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 12 de noviembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Aries: Recuerda que aunque seas un poco frío por naturaleza, debemos ser recíprocos al dar lo que recibimos de nuestra pareja, las caricias, las palabras agradables, los detalles. No juegues al azar, son las pérdidas más fáciles sin obtener nada, ni siquiera un aprendizaje; mejor apuesta por una idea. Te sueles hacer castillos en el aire, trata de aterrizar tus ideas.

Tauro: Al comenzar una relación es normal que encuentres de pronto muchas diferencias y sientas agobio, y te preguntas si estarás con la persona adecuada; no definas aún, primero conoce a tu nueva pareja. Lo importante en un grupo de trabajo, es que todos sepan lo que deben hacer en el momento que lo deben hacer. Tienes ideas en mente, llévalas a la práctica.

Géminis: La persona que amas la tienes muy en alto, y comienzas a convertirte en la sombra de tu pareja, eso no es bueno, no idealices, trata de no perder tu identidad, no por eso te va a dejar de amar. Sueles tener mucho carisma y eres siempre la persona que motiva a los demás, no dejes de hacerlo. También necesitas de vez en cuando alguien con quien desahogarte.

Cáncer: Tienes por costumbre pensar que alguien debe pensar por ambos, de lo contrario naufragarán sin rumbo, en ocasiones esta bien, pero no siempre; tienes que planear en pareja. Tus ideas son impulsos para ti, pero pocas veces los hechas a andar, trata de no esperar autorización, verás que no te arrepentirás. La lectura te puede salvar de una depresión, aprovecha.

Leo: No olvides los pequeños detalles, son los que alimentan al amor y alejan a la pareja de la desagradable rutina; no es necesario dar regalos costosos a veces un mensaje es un lindo detalle. Siempre los errores suelen costar dinero y tiempo, pero no los veas como algo que perdiste, al contrario, ganaste aprendizaje. La depresión te puede llevar a momentos malos, evítala.

Virgo: Dicen que las promesas no se deben dar a la ligera, y mucho menos a tu pareja; para muchas personas es una forma de saber cuan correspondido se sienten, estarás dando un mensaje sin saberlo. Es importante que analices muy bien los pros y contras de lo que estás a punto de realizar, puede llevarte a donde no quieres. Enfócate más en el amor a tú propia persona.

Libra: Has necesitado hablar con tu pareja de algo que para ti es muy importante, y crees que para tu pareja no lo será tanto, y que tal vez no te comprenda, no juzgues antes de hablar. Deja por un tiempo lo que te pueda distraer para poder conseguir ese que con tanto tiempo has estado planeando, no seas tu propio enemigo. El ejercicio es muy bueno para la bajar la ansiedad.

Escorpio: Una pareja esta conformada por dos personas completamente distintas, y es muy comprensible que no todo lo que piensa una no se lo diga a la otra; trata de respetar a tu pareja. Siempre que se termina un proyecto, te suele costar demasiado dejar ir a las personas, cuando éstas ya han cumplido; no te aferres. Necesitas trabajar tus emociones, acude a pedir ayuda.

Sagitario: Hace cuánto tiempo no le das una sorpresa a tu pareja, aunque sea un pequeño detalle, sería bueno que hoy te dedicaras un tiempo para sorprender a esa persona que amas. Suele haber perdidas ocasionales que no tomas en cuenta, pero que de seguir así te pueden costar demasiado tiempo y dinero. Aprovecha ese carisma que tienes y sal a divertirte lo necesitas.

Capricornio: Debes tener cuidado con negocios, no es bueno mezclarlos con el amor, ya que si algo sale mal, también afectaría su relación, pongan límites y reglas. En ocasiones los regaños son justificados pero en esta ocasión sabes que no lo es, y te sientes mal, trata de aclarar tu punto de vista. Trata de alimentarte bien y sano para ayudar a tu mente a estar mejor.

Acuario: Hay pequeños detalles o problemas que hay en tu relación, pero si no ponen cuidado, pueden crecer y separarlos, es importante que dialoguen sin exaltarse, y defiendan sus puntos de vista. Sabes que en esta ocasión tu propuesta es mucho mejor que la que te plantean, si no recibes apoyo, ve tu solo. Trata de dormir un poco más, para que estés mucho más lúcido.

Piscis: Las discusiones con tu pareja se han vuelto el pan de cada día, en uno de los dos debe caber la responsabilidad de que eso no siga pasando; aunque haya reproches, debes comenzar. Tienes que plantearte que has hecho y que puedes comenzar a realizar, has estado en tu zona de confort, sal al mundo, has algo diferente. Comienza con hacer ejercicio, te sentirás mejor.