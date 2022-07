Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 20 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 20 de julio

Aries: La frialdad se cuela en las relaciones, las hace apáticas, las endurece, las hace rutinarias. Los fracasos pesan, pero más pesará una vida de arrepentimiento, al final de cuentas no hay nadie a quien debas complacer que no seas tú mismo. Si te sientes, como hoy, perdido, sal a ver las estrellas de noche, de ser posible recostado en un prado.

Tauro: Se han dicho palabras duras, y no sabes cómo hacer para que las cosas vuelvan a su armonía habitual, con la cabeza fría dialoguen. Para atraer la ventura, vete en donde quieres estar en unos años, y traza un plan. Tu cuerpo conoce sus propias necesidades, sigue las peticiones de tu intuición, y recuperarás el equilibrio perdido.

Géminis: Tu pareja desea hacer un viaje y desea hacerlo sin ti, a solas o con amigos, valora su independencia al igual que la tuya. Tienes una gran idea, pero sabes que necesitas ayuda para llevarla a cabo, búscalos, los encontrarás. Debes llegar a acuerdos contigo mismo, el proceso que debes seguir es el siguiente: Debes perdonarte.

Cáncer: Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. La honestidad es lo mejor ante este error, no se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles. Te preguntas si debes conceder o no ese perdón, el daño que esta persona te hizo es notable, debes perdonar.

Leo: Tu pareja tendrá un problema relacionado con su familia, con la salud o economía, debes estar ahí a su lado. Hay que cumplir con tus obligaciones, ya no las dejes para mañana, ni cierres tus ojos es hora de poner la casa en orden. Escapa de la tristeza, en ti tiene un efecto inmovilizante, y de enraizar puede llevarte a periodos delicados.

Virgo: Hay que poner el cuerpo y el alma en tu relación, o estás del todo o no estás, es así de simple. Debes dejar de poner tanta gravedad y pompa en tu trabajo, te lo pones como algo casi imposible de realizar, lo conviertes casi en un suplicio. Haz un cambio día tras día, en la manera en que haces las cosas y en la forma en que vives.

Libra: Cuando las malas noticias amenazan, hay que acercarse, besarse, ser uno, esa es la manera de vencer a través del amor. Es tiempo de invertir tiempo, es preciso que tu negocio o trabajo tengan un mejor orden, una mayor limpieza. Tal vez un trago de más y un bocadillo extra no te pasan factura hoy, pero todo se suma.

Escorpio: Pero tu pareja quisiera que tuvieran una mayor intimidad, con ritos de ustedes dos y de nadie más, dedícalo a ella y solo a ella. Esa deuda que se niegan a pagarte, es mejor ya no contar con ese dinero. Tu corazón es el centro de tus emociones y la fuerza de tu vida, y es por ello que debes cuidarlo evita grasas y las sales en las comidas.

Sagitario: El amor es una cuestión de confianza, si esa confianza fue fragmentada, se necesita de tiempo para recuperarla. Observas de cerca a tu competencia, pero analiza de ella sus métodos y la forma en que ha sabido abrirse paso. Mide tu estatura, tu peso y tu nivel de grasa corporal, solo si te conoces a fondo podrás mejorar.

Capricornio: La causante de estas tensiones dentro de tu pareja tiene nombre y apellidos, y a ella hay que reclamarle. Es hora de llenarse de ánimo y de impulso, y para conseguirlo hay que ir a esa fuente luminosa que son los amigos. Sentir el final de una etapa no es malo, cada final nos concede la oportunidad de ser mejores personas.

Acuario: Antes de hacer un reclamo, revisa tu propia conducta, no uses a tu pareja como un espejo emocional de ti mismo. La clave para salir de este problema es la calma, no te dejes llevar por el pánico, pues dar pasos en falso es lo peor que puedes hacer. La debilidad que hoy sientes tiene más que ver con lo anímico que con lo físico.

Piscis: Es un buen día para comenzar a ser sincero y sacar a la luz las razones de esos retrasos y de esas salidas en secreto. El dinero no crece en los árboles, pero si puede llegar de maneras inesperadas, y este es una de esas ocasiones. La Luna está alta en tu cielo, te beneficiará para reforzar tus ciclos naturales y conectar con tu ser interior.