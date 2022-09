Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 07 de septiembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Te puede interesar también: Mhoni Vidente: Horóscopos del mes de septiembre

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 07 de septiembre

Aries: Una relación está constituida por toda una comunidad que se esfuerza para que el amor sea posible. De manera que no sientas celos por esos apoyos emocionales a los que tu pareja recurre. Tu imagen dice más que mil palabras acerca de ti. Este es un buen día para que revises la manera en que te presentas ante el mundo, y evalúes si es la más efectiva de todas.

Tauro: La decisión es algo que no puede faltar en ninguna relación. No te puedes quedar a medio campo sin tomar partido. El amor tiene muchos enemigos (el tiempo, la envidia, la rutina). Es un buen día para firmar la paz con tus rivales, y unirse para forjar una alianza productiva, en donde todos ganen. Tendrás que tragarte parte de tu orgullo y perdonar algunos hechos.

Géminis: Hoy sientes que el agua te llega al cuello. Tu pareja tiende un cerco a tu alrededor debido a una indiscreción que cometiste, y que le ha hecho creer que has roto las reglas de la relación. Debes actuar con calma. En este día vas a llegar a la culminación de toda una serie de esfuerzos, a un logro que es mérito tuyo y de nadie más. Debes felicitarte por ello.

Cáncer: Cuando se quiere, se puede. Y todos los problemas que enfrentan ahora tienen esa sencilla solución: hay que querer. Tu equipo es un conjunto de talentos que necesita de una mejor guía. Esa que solo tu puedes brindar. Es hora de ejercer ese poder, pues nadie más dentro de tu equipo va a asumir esa responsabilidad. Un buen líder no es fácil de encontrar.

Leo: Hay que saber en qué momento se le pueden pedir peras al olmo. Tu pareja es capaz de grandes hazañas, de logros inauditos, y todo puede hacerlo por ti. Pero hoy, en concreto, le es imposible. Es mejor que retires tu oferta. Un “no” en esa negociación va a ser de provecho para ti, pues hará que quienes te convocan se piensen mejor los términos que te ofrecen.

Virgo: El amor tiene sus reglas, la mayoría de ellas no están escritas, y no es necesario decir que deben respetarse por cada una de las partes que intervienen. Sin embargo, no se deben cambiar sobre la marcha y sin aviso. Cada vez que renuncias a un compromiso, renuncias a ingresos. No relajes tus deberes en el trabajo. No te dejes llevar por la apatía.

Libra: Es un hecho que dos voluntades pueden más que una. Por ello el amor se vive en pareja. Dos se cuidan, se enseñan y se acompañan. Si insisten en llevar sus asuntos por caminos separados, sus fuerzas también se van a ver separadas. Tienes una imagen equivocada del miembro más destacado de tu equipo. A veces la admiración o el afecto nos ciegan.

Escorpio: Hoy debes tomar una decisión que puede ser dura para ti, pero que es necesaria. Debes permitir que tu pareja tome ventaja sobre este tema del que vienen discutiendo. Nada se puede garantizar al 100%, nunca. Esa pérdida que podrías sufrir hoy no debe ser razón para que te llames a la derrota. Las subidas y las bajadas son parte de todo proceso productivo.

Sagitario: Hoy es un día para contar un secreto. Ese que no te deja dormir desde hace algunos días. No tienes que seguir cargando con él. Si lo sigues llevando dentro va a seguir creciendo. Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo. Sobre todo, cuando se trata de dinero y de trabajo. Esos pequeños deslices crecen cuando se les deja debajo de la alfombra.

Capricornio: Hay ciertas cosas que solo se han dicho a medias y que están generando una gran pasivo-agresividad entre ustedes dos. Eso no suma, y solo los lastima. Este periodo de sinsabores está por llegar hoy a su fin. Este es el momento en el que vas a ver una vuelta de esas circunstancias que tanto daño le han hecho a tu autoestima y a tu economía.

Acuario: Los astros señalan que hoy es un día para las reconciliaciones. Pero para las verdaderas, no para esos simulacros que has concedido a tu pareja. Es preciso hablar, reconocer tus fallos y perdonar, de corazón y totalmente, los de tu pareja. Los verdaderos socios comparten éxitos, pero también las derrotas. Y sobre todo las pérdidas.

Piscis: No tienes que tomarte tan mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Hay otras ocupaciones y otras preocupaciones. Tiendes a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos, pero estás rodeado de un gran equipo de gente. Es hora de compartir beneficios y compromiso. Tu espalda no puede con la carga que tú mismo que te has impuesto.