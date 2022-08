Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 30 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 30 de agosto

Aries: No le reclames a tu pareja, ni vayas con la furia por delante, todo tiene una explicación. Vas a resolver un problema de grandes dimensiones, sin dificultad alguna, ello va a demostrar cuál es tu verdadero papel dentro de la organización. Da lo que se necesita, y espera esa recompensada tan ansiada.

Tauro: No esperes demasiado de esa amistad de tu pareja, pero no opines en voz alta. Al final de cuentas le corresponde a ella calificar a sus afectos. Hoy hay que poner recursos para seguir trabajando. Eres renuente a invertir, pero hoy es necesario que lo hagas.

Géminis: Asumes que sabes más que tu pareja sobre muchos temas. Es justo decirte que hoy vas a llevarte una gran sorpresa. La mejor manera de llegar al éxito no es, como la mayoría cree, cambiar al menor problema, sino mantenerse. Hay que adaptarse a los cambios, pero sin perder la esencia.

Cáncer: Cuando debas pensar en tu pareja, piensa en Adán y Eva. Luchan por construir el Paraíso en la Tierra. Cada vez que pierdan el sendero, recuerda esto: de ustedes juntos depende alcanzar el Cielo. Cuando se trata del dinero, lo mejor es no recibir sorpresas. Revisa todos tus protocolos de seguridad.

Leo: Las mentiras, sin importar su tamaño o su color, son mentiras. No hay espacio para ellas dentro de tu relación. Tu pareja es estricta con la verdad y con la transparencia. Se trata de marcar la diferencia, no de ser parte del contingente. Siempre has sabido ir un paso por delante de tu competencia. .

Virgo: Este es un buen día para abrir del todo el corazón y sus recovecos, y ofrecerlos a tu pareja. No hay secretos que valgan entre dos, y es mejor que no haya ninguno; Es conveniente no invertir en la aventura que te van a proponer hoy. No está bien cimentada y hay riesgos por todas partes. No te arriesgues solo por el afecto.

Libra: ¿Quién habla en tu nombre siempre? Tu pareja. ¿Quién debe hablar en el suyo, siempre? Tú, y sin dudarlo. Ser un buen jefe no implica ser un villano. Si te sientes a disgusto por el trato de tu superior, debes expresarlo, pues es un común acostumbrase a maltratar y a recibir el maltrato.

Escorpio: Quieres que estos reproches y rencores se resuelvan por arte de magia, y no pones lo que tu pareja espera de ti: una sincera disculpa. Te dejas el alma en esa tarea, y eso es algo bueno y noble de tu parte. Por ello es necesario que mires a tu alrededor y reconozcas si alguien más comparte tu misma pasión.

Sagitario: Hay una cita romántica con tu pareja que no se ha realizado, una escapada a la luz de las estrellas que adeudas ¿Qué no te ha pedido nada de esto? Es momento de comenzar a ahorrar. Lo micro es macro: De manera que el valor que das al dinero es equivalente al valor que el Destino le concede en tu vida.

Capricornio: No pongas en la balanza las ventajas y desventajas de formar una familia, como tu pareja lo desea. Es necesario que este proyecto (el más importante de sus vidas) piénsalos desde todos sus aspectos. Este es un buen día para deshacerte de esa energía negativa que no permite que tus negocios tengan éxito.

Acuario: Tienes una gran tendencia a pasar por alto algunas fechas, a cambiar otras, a hacer una verdadera mescolanza con las fechas especiales que tu pareja venera. Lleva un calendario muy puntual. El conocimiento es la mayor divisa que tienes. Ponerte al día en esos temas en los que has quedado rezagado.

Piscis: No cuentes el secreto que involucra a la persona cercana a tu pareja. Traicionas la confianza de quien te lo contó, y además harás que la persona que amas pierda a uno de sus vínculos más importantes. Parte de la sabiduría para hacer negocios consiste en reconocer que algo se ha terminado, que no da más de sí.