Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 23 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 23 de agosto

Aries: Les has dado muy poco espacio para elegir a las personas que amas, y es que es necesario corregir esa situación, el amor debe construirse entre dos. Eres un innovador por naturaleza, tus superiores no lo comprenden, debes hacerles ver su error. Es hora de poner en tu vida esa disciplina que no has sabido dar hasta ahora, y respetar el control sobre tu cuerpo.

Tauro: Tú y tu pareja deben hablar sobre ese aspecto que ha causado heridas y distancia, verás que solo hace falta el diálogo para arreglar todo, de una vez. Es un buen día para repasar las reglas del negocio y comprobar si hemos estado haciendo todo bien, apegados a la norma. Esos arranques de espontaneidad te aseguran que la melancolía se mantendrá a raya.

Géminis: Tu pareja es quisquillosa con las fechas especiales, abundan para ella; recuerda que de los detalles se entreteje el amor más sólido. Estrecha la mano que se te ofrece y acepta el trato, va a ser beneficioso para ti, va a darte más de lo que te imaginas. Esperas que alguien venga a sacarte de tu inmovilidad, pero eso no va a suceder, tu ere el único que lo puede hacer.

Cáncer: Es un mal día para dar por hecho cualquier aspecto de tu relación, sobre todo si debe dirimirse si; en efecto, la persona a tu lado y tú ponen lo mismo en la misma medida. Para esas cuestiones que no terminan de decidirse ni en tu favor ni en tu contra, conviene un poco de ayuda extra. Es imprescindible que también nutras y desarrolles tu vida mental y espiritual.

Leo: Tal vez este exceso de respeto, esta necesidad de consultarse todo, que han impuesto tu pareja y tú está acabando con la espontaneidad. Tal vez sea necesario cambiar de rubro y de materia de trabajo. Necesitas el toque de la gente, no importan los desengaños del pasado, deja de escudarte de las relaciones: necesitas el contacto la gente.

Virgo: Tienes algo desde hace días, y no encuentras la oportunidad para terminar de decirlo, tienes que expresarlo hoy y sobre la marcha. El azar juega un papel en todo negocio, y es algo que debemos considerar, lo que queda es levantarse y empezar de nuevo. Tu cuerpo es tu deber más sagrado, y debes ponerlo por delante de cualquier otra consideración.

Libra: De reconocer cómo hablas y sobre qué temas, de ver cómo ayuda o no en los deberes cotidianos, de reconocer si eres un colaborador y una carga. No puedes seguir aplazando un choque que es inevitable, pero que, si ganas, va a decidir a tu favor más ingresos, más clientes. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y eso vale con tu salud, por encima de todo.

Escorpio: El amor no puede ni debe medirse con proyecciones económicas, no puedes saber qué tanto crecerán o si será el amor justo lo que va a impedirles crecer como entes profesionales. Vas a obtener lo que deseas, desde uno de los sitios a los que acudiste, tus esfuerzos, lo vas a ver no van a ser en vano. Atento de tu presión sanguínea, hay que comer menos sal.

Sagitario: Debes reconocer que le has dejado en segundo término desde hace unos meses, nada está perdido: aún es tiempo de salvar la nave y llegar a buen puerto. Debes poner toda la pasión en lo que haces, y dejar de lado cualquier consideración secundaria. Deja tus miedos a la opinión de los demás, y vive con toda la intensidad con la que no te has atrevido.

Capricornio: Si te preocupa esa hostilidad que notas en tu pareja y debería preocuparte, debes revisar el porcentaje de promesas que le has hecho contra el porcentaje de promesas que has cumplido. Revisa la manera en que haces las cosas, hay ciertos aspectos que sabes que no estás haciendo de la manera ideal. No cargues con culpa por tomar las decisiones necesarias.

Acuario: No por hablar más o con mayor desenvoltura tienes la razón, es hora de que tu pareja se exprese con total libertad y sin freno. No hay un límite cuando se trata de comprometerse con las propias pasiones, amas lo que haces y eso provoca que no sepas de horarios o de descanso. Los pensamientos negativos llaman a tendencias negativas.

Piscis: El recuerdo de una persona del pasado llega para separarlos, y eso no debería ocurrir, ambos saben que no hay una persona en el mundo que pueda dañar su unión. Aplica toda tu experiencia a problema, y vas a descubrir que tienes la solución necesaria, debes reclamar todo el mérito. No es un buen día para arriesgarte con los elementos, es mejor no salir por hoy.