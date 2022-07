Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy Martes 19 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 19 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 19 de julio

Aries: Con frecuencia tu pareja suele acallar sus reclamos y sus opiniones, cambia, no solo debes escucharla: debes animarla a expresarse. Antes de que los demás participen, haz tu parte, tu energía positiva los animará a todos. Es un buen día para retomar la actividad física, nada perjudica a tu signo tanto como el sedentarismo. camina 20 minutos.

Tauro: Pones en manos de tu pareja el control de las partes oscuras de ti mismo, es injusto: hazte responsable de tus actos. Siempre que algo nuevo sale a la luz hay una resistencia natural, no debes sentirte desesperanzado y derrotado. Controla tus emociones y tus compulsiones con una sencilla regla: “Piensa antes de actuar”.

Géminis: Se han alejado el uno del otro, es tiempo de acortar esa brecha con palabras sencillas: habla con el corazón. Hoy te llegarán con una idea que parece irrealizable, no te asustes, y analiza con atención, tu puedes. Es imprescindible que conectes con el agua, y que a través de ella recibas energías que te son necesarias, ve a nadar.

Cáncer: Llega a un acuerdo con tu pareja sobre esa amistad molesta, debes anteponer a tu pareja por sobre tu amistad. Necesitas un asistente o un socio, alguien en quien puedes delegar obligaciones y acciones concretas. No hay vuelta atrás posible. No puedes volver a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, ya eres otra persona.

Leo: Tu pareja llegará con una propuesta que le parece promisoria, debes decirle que no es buena idea, con seguridad. Acaba con la idea que se tiene de ti, te ven como una persona que rehúye el trabajo y a las obligaciones. Tienes que llevar un mejor control de tus valores nutricionales, de los niveles de azúcar, de grasa, de colesterol.

Virgo: Hoy debes reconocer lo mucho que tu pareja hace por ti, su apoyo, su entusiasmo y su paciencia también cuentan. Si quieres un buen trabajo, tienes que hacerlo por ti mismo, pues solo tú eres capaz de dar ese extra que se necesita. Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, son frágiles tus vías respiratorias.

Libra: Te preguntas cómo hacer para que el amor perdure, no sabes que, esa clave, es justo lo que estás haciendo día tras día. Cuando se trate de un trabajo bien hecho, no es necesario decirte que para obtenerlo deberás realizarlo tú mismo. Ese dolor no es físico, sino el fruto de una ausencia cuya importancia te has negado a reconocer.

Escorpio: En el amor crecemos pero no al mismo ritmo, apura esos proyectos que te permitirán sentirte productivo. Se hizo necesario tener dos empleos, pero ese momento ya pasó, tienes que decidirte por una sola de tus dos tareas. Ritual: Entre tus manos toma una foto que simbolice lo mejor del ayer, con toda la sinceridad dile adiós.

Sagitario: Hay silencio en tu casa, es tiempo de que regresen las risas y la fiesta. no permitas que la apatía se coma todo. Te has planteado objetivos que por una u otra razón no has podido cumplir, adelante: eres tu mayor rival. Para sanar es necesario el tiempo, y ese proceso no se puede apurar, debes saber tenerte paciencia e ir paso a paso.

Capricornio: Los detalles que surgen de la nada, que se dan porque sí, esos son los que más cuentan, sorpréndela. Todo lo que era necesario que dieras y entregases ya ha sido dado, a maquinaría va a funcionar por sí misma. debes trabajar en tu respiración, es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que te hace daño.

Acuario: Todo lo tuyo es de ambos, y lo de tu pareja también, sin embargo, esa propiedad nunca debe reclamarse. El trabajo no tiene que ser sufrimiento, la disciplina y el esfuerzo no deben ser un suplicio, sino todo lo contrario. Dejas muy poco tiempo para cuidarte a ti mismo, en esa carrera en la que no paras por cuidar a los demás.

Piscis: Tú pareja siente que no eres un apoyo suficiente, este es un buen día para que elimines esa idea. Cuando hay miembros valiosos en un equipo, es importante pasar por encima de las diferencias para que el trabajo fluya. Necesitas controlar tu ira. No importa lo que suceda en tu contra: si conservas la calma, sacarás mejor partido.