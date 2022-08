Mhoni Vidente. Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 16 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 16 de agosto

Aries: Atiende los reclamos de tu pareja, pues tiene razón, aunque te parezca que se trata de temas sin importancia. Tu primer pensamiento esta mañana debió estar centrado en tu trabajo, debe ser tu principal preocupación y tu objetivo único. Debes apostar por el cuidado de tu dentadura, esas pequeñas molestias no son naturales y es mejor que las atiendas de una vez.

Tauro: Es importante que atiendas al crecimiento de tu pareja, y que le des la oportunidad que en su momento te dio. Hoy es buen día para poner en duda a los que te critican de manera infundada. Y la manera de hacerlo es demostrar con hechos el talento que tienes. Atiende tu salud, eres proclive a ciertas enfermedades, atiéndete, no lo dejes pasar.

Géminis: Tu pareja te hará una pregunta, atiéndela, una pregunta tan cerca del corazón y de lo que sientes solo se puede responder con actos y con hechos. Aspectos de tu manera de trabajar que seducen y son irremplazables, esas son las que debes incentivar. No pierdas el tiempo con soluciones mágicas, pon esfuerzo y dedicación, también a tu salud.

Cáncer: Tienes que aprender a escuchar entre líneas, pues te lo pide en clave: esta serie de aparentes reclamos que te hará el día de hoy tienen esa finalidad. La de pedirte ayuda. Debes elegir entre un recorte o pasar una temporada de limitaciones, lo que sea que decidas, no hagas daño. Hoy es un buen día para invertir en el cuidado de tus ojos, presentan pequeñas molestias.

Leo: Tu pareja es una persona que deslumbra, y por ello le amas, sin embargo, no puedes estar siempre a su sombra. Deja libra tu mente, para que la creatividad sea la brújula que marque el rumbo a seguir y te descubra hacia qué nuevos espacios. La primera señal de madurez es cuando perdonamos a nuestros padres, cuando nos hacemos responsables de nuestras vidas .

Virgo: Tendrás la oportunidad de viajar, pero no contempla a tu pareja, te preguntas si debes renunciar a este viaje para no causarle contrariedad. Cuando parece que estás más perdido, en realidad estás en el punto más cercano a encontrarte. Es bueno que cambies de parecer, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a lo que haces por tu salud.

Libra: Sientes que tu pareja no es del todo honesta contigo, y la verdad es que es así. Ha hecho algo que te había prometido que iba a dejar de hacer, no seas duro con ella. Tu carácter tu luchador sabe imponerse a toda situación, y tú sabes que no van a verte fallar. Hoy tus pasos deben ser firmes, y dirigirse hacia ese encuentro que temes realizar.

Escorpio: Los cambios son bendiciones mezcladas, pues implican que una parte de lo anterior se destruye para que todo cambie. Un fracaso nunca debe ser el final del camino, porque eres mucho más que un mero proyecto. Es un buen día para trabajar con tu interior, esa dimensión de ti mismo en la que no sueles investir demasiado, pero que es esencial.

Sagitario: Las diferencias económicas entre tu pareja y tú no han sido un problema hasta ahora, pero es mejor tomar recaudos al respecto. Cuando nos recriminan desde todos los frentes, no hay argumento que hable mejor que los hechos puros y duros. Tienes que atender al futuro hoy, y la manera de hacerlo en cuanto a tu cuerpo es ejercitarte más y mejor.

Capricornio: No podremos conocer a nuestra pareja al 100%, ni en toda una vida, cada día te ofrece la oportunidad de nuevos descubrimientos. Si las cosas no han salido como esperabas se debe a que fuiste un tanto irreal en tus expectativas. No creas que por ir más rápido en tus rutinas de ejercicios eso va a apurar el cambio positivo que deseas, el cuerpo tiene sus plazos.

Acuario: Tu pareja tiene una de esas amistades que no sabe de distancias y mantiene con ella una relación muy cercana, que te confunde y preocupa, no dejes de confiar en tu pareja. La voz cantante en este proyecto debe ser la tuya y ninguna otra más que la tuya. No puedes vivir con ese miedo al contacto, a los elementos, a los parásitos, la vida siempre es riesgo.

Piscis: Nada como una cena romántica para reconectar, para disminuir esa distancia que nos separa. Un pequeño cambio puede obrar maravillas, siempre que se realice en la esfera precisa y en el momento que debe realizarse. No hay que escatimar gastos cuando se trata de tu salud, además, si inviertes hoy está escrito que ahorrarás en gastos médicos mañana.