Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 15 de noviembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 15 de noviembre

Aries: Todos los días tu pareja te demuestra que es una persona que no acabas de conocer, no te angusties; eso te ofrece nuevos descubrimientos todos los días de la persona que amas. No es bueno crear castillos en el aire, se un poco más real, y aterriza todos tus sueños; es malo hacerse grandes expectativas. No es lo mismo que planes hacer ejercicio que hacerlo.

Tauro: Todos tenemos amistades que no saben mantener la distancia o que demuestran demasiado cariño, no debes preocuparte, ni desconfíes de la persona que amas, dale libertad. Comenzaste tu este proyecto, y es justo que tu seas el que decida si avanzan o se mantienen, tu sabes mejor que nadie lo que te costo. Eres muy rígido en tu alimentación, sigue así.

Géminis: Los problemas diarios han estado aislándolos a cada quien por su lado, eso no es bueno, procura ser más empático y no es mala idea una cena romántica aunque sea de bajo costo. Has estado analizando tus finanzas y crees poder revertirla, pero necesitas un cambio, consénsalo con todos, defiende tu idea. El sueño es básico para todo ser humano, y a ti te hace falta más.

Cáncer: Los temas sin importancia para ti, pueden ser de gran importancia para tu pareja, no dejes al olvido todo lo que te dice, si te lo esta compartiendo es porque le interesa que te involucres. Los días en tu trabajo han estado absorbiendo mucho de ti, pero no escatimes esfuerzos sigue adelante, aunque sea un poco pesado. No descuides tu alimentación para no enfermarte.

Leo: Eres de las personas que se alejan para que tu pareja se sienta más cómoda; pero en este caso la persona que amas esta pidiendo sin decirlo que apoyes sus decisiones porque tiene dudas. Trata de no discutir con algunos de tus compañeros y menos con tus jefes; mejor escucha y si no estas de acuerdo no insultes. Tomate unos días de reflexión de lo que has pensado.

Virgo: Cuando tu pareja te haga algún reproche, no contestes rápido porque puedes equivocarte, o no admitir algo que en realidad es verdad; muchas veces las dice sin ánimos de ofender. Estas en ese puesto de trabajo porque te gusta lo que haces, no dejes que las presiones te sobre pasen, si tu trabajas lento, sigue así. Respira cada vez que te sientas que ya no puedes más.

Libra: Has descubierto que a tu pareja le cuesta decir algunas cosas, y no te las dice por razones que ella se imagina, no te molestes, mejor trata de intuir que necesita y se una persona más comprensiva. Muchas veces te vas a ver en la necesidad de pasar por encima de alguien, en este caso, trata de no hacer daño. Acude a alguien para que te desahogues, un especialista.

Escorpio: Has tenido a la persona que amas muy por encima de ti, la has llegado a idolatrar, y eso no es nada bueno, ya que comienzas a vivir en su sombra alimentándote de sus triunfos. En días como hoy, recurre a tu creatividad, así como en otras ocasiones ha sido la brújula que te ha ayudado a sortear problemas graves. Mantente sereno frente a los problemas, no duran.

Sagitario: Muchas de las ocasiones te sientes mal si disfrutas de alguna fiesta o convivio sin tu pareja; sin embargo, no debes dejar que esos sentimientos te conviertan en una persona amargada. Se dice que cuando esta más oscuro es cuando más pronto va a amanecer; no te desesperes, vas por buen camino, lo vas a lograr. Piensas demasiado en la demás gente, piensa más en ti.

Capricornio: Te duele demasiado cuando tu pareja esta en problemas de salud, pero recuerda que tu no puedes hacer nada más que estar con la persona que amas, comprender y ayudar en lo que puedas. Siempre vas a encontrar personas que no confían en ti, y sólo están esperando a que cometas un error, no hagas caso. Alimenta ese espíritu creador que posees.

Acuario: Los cambios te asustan y siempre piensas que al no ser igual que ayer, van a producir cosas negativas, lo mismo pasa en tu relación, pero confía más en esos cambios, van a estar mucho mejor. Los tropiezos desequilibran tus pensamientos, y crees de pronto que el mundo te se va a terminar, cierra los ojos, y piensa. Has meditación, te servirá para momentos de estrés.

Piscis: Nunca has tenido problemas con las diferencias económicas de ti y tu pareja, pero pronto vas a resentir un poco la falta de recursos y eso puede hacerte perder el piso y sentirte menos. Cuándo crees que todos están en tu contra y que los argumentos no pueden defenderte, no olvides que no habla mejor que tu trabajo. Se más consciente con lo que comes.