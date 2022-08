Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 22 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 22 de agosto

Aries: Este es un buen día para aclarar ese pequeño malentendido que esta sembrando discordia entre los dos. Debes esperar a que todo se acomode dentro de ti, para que tu equipo se entrega en la medida en que puede hacerlo. Debes establecer una misión y una visión con la que todos puedan identificarse y a la que puedan entregarse, una sola meta, un solo equipo.

Tauro: El amor se renueva cuando dos se besan y todo el juego comienza de nuevo, no es la mejor de las estrategias mostrarte como una persona débil ante quien te gusta. Sobre todo, ante esta persona en particular, pues se trata de alguien que valora, ante todo, la fuerza de la personalidad y la independencia en todas sus formas, sigue un sencillo consejo: se tú mismo.

Géminis: No espíes a la persona que amas y te ama. La falta de confianza es, en el fondo, una traición que no se merece, y que debes evitar a toda costa. Hay cosas que nadie hará por ti, como enamorar a la persona que te atrae, deja de usar emisarios y a terceras personas. Los buenos maestros no abundan, y es fácil que los confundamos con los malos.

Cáncer: Tu pareja va a retomar el contacto con una de sus parejas anteriores, Es mejor que no intervengas, pues se trata de un proceso de cierre de tu pareja, y debes respetarlo. Puedes dejar en manos de otros miembros de tu equipo esas pequeñas responsabilidades que no te dejan tiempo para proyectar una expansión o nuevas metas para tu negocio.

Leo: Hay pocas cosas que nos muevan como nos mueve el amor, hallarlo se encuentra en lo más alto de tus prioridades, y dejas de todo de lado cuando alguna persona te atrae. Viene un tiempo que será propicio para el crecimiento y debes estar preparado, pero no hay un crecimiento exitoso sin un plan de antemano, es tiempo de ponerlo por escrito.

Virgo: Eres una persona divertida, pero lo eres cuando eres tú mismo solamente, es necesario que la persona que te interesa te conozca de esa manera: brillando y siendo seguro de ti mismo. Aunque a tu alrededor todo parece esta en llamas, debes estar tranquilo; tu mundo no se va a sacudir, y podrás seguir desarrollándote y creciendo ten fe en ti mismo.

Libra: Hay que pasar por encima del orgullo personal, al menos en este día, hay discusiones que es mejor no tener; sobre todo si implica que dos personas que se aman se enfrenten por cuestiones que es mejor olvidar. No importan las dificultades: debes comportarte a la altura de la imagen que tienes de ti mismo. No expongas tu salud por trabajar unas horas más.

Escorpio: Día para empezar a demostrarle a tu pareja que esta vez estás dispuesto a poner lo que hace falta con hechos. No dejes que sean otros los que se lleven el mérito de tus esfuerzos, pues no ha sido sencillo levantar todo este tinglado a solas. No hay que guardar las cosas sin decirlas, pues ello te llena de una negatividad que puede convertirse en rencor.

Sagitario: Hay que saber mirar más allá del momento actual, esa es la clave para saber si estás o no ante el amor de tu vida. Es un buen día para que pongas orden en la contabilidad, que es un verdadero caos, es imprescindible que lo hagas cuanto antes y sin pretextos de por medio. Evita ese abuso del teléfono móvil, que pone una barrera entre los que te rodean y tú mismo.

Capricornio: Este un día en el que no debes quedarte en casa rumiando tu soledad, no se trata de olvidar los fracasos del pasado, sino de aprender de ellos. Y hoy tendrás la oportunidad de demostrar a la vida y a tu corazón que has aprendido bien. No te sientas menos antes una competencia poderosa. Sin duda tu rival posee más recursos y experiencia, aprende de eso.

Acuario: No hay que rendirse ante la rutina, pues es la mayor enemiga de esos milagros; cada día que nos resignamos a ser lo que la sociedad nos demanda y nada más; estamos matando un poquito más al romance, y a la vida a la que nos anima. Es mala idea abusar de cualquier sustancia o alimento, la disciplina es el sinónimo de un cuerpo sano, con todo en orden.

Piscis: Cada vez que tomes una decisión, relacionada con tu trabajo o con tu formación; debes hacerla por ti y solo por ti, y de ninguna manera debes sentirte egoísta por ello, no se trata de vivir por encima de tu realidad. Nadie puede decirte que exageras en cuanto a los cuidados que tienes para contigo mismo; pues ningún cuidado es exagerado, haz oídos sordos a palabras necias.