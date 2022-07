Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 18 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 18 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 18 de julio

Aries: En el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Descubre sobre la marcha sus reglas y exigencias. Es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Has cometido algunas omisiones en fechas pasadas que ahora pagas. No te obsesiones con ello, pero sí toma las medidas necesarias.

Tauro: Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema, espera pero nunca acaba por ocurrir. ¿Quién conoce la fórmula del éxito? Nadie, o casi nadie, tu signo la lleva tatuada en su alma y sobre su corazón. Para sanear el ambiente de tu casa, Coloca en los armarios y rincones pequeños sacos con flores aromáticas secas y cuarzos.

Géminis: Reconoce que has sido demasiado duro con tu pareja y deberás dar un paso atrás en tus decisiones. No dejes que te dejen fuera de este proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas. Este es un buen día para fortalecer la parte más delicada e importante de tu cuerpo: tu corazón.

Cáncer: Da más de ti, en forma de tiempo y presencia, pues tu pareja lo necesita, si no estás ahí, no estás en el amor. Este es un buen día para hacer inventario de tus fortalezas y de tus debilidades. Disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar.

Leo: Las promesas se hacen para cumplirse, no para ganar tiempo, arregla este problema con compromisos reales. La imaginación es el límite cuando se trata de resolver problemas, de manera que no debes temer. Sal de tus ambientes y abandona tu zona de confort, un ejemplo sería: acoger esa posibilidad de hablar ante un nutrido público.

Virgo: El trabajo y las obligaciones cotidianas son ineludibles, pero no pretexto para restar dedicación al amor. No puedes seguir intentando revivir un tiempo que ya ha pasado, es hora de ir en busca del siguiente reto. Tu corazón necesita de cuidados extras, sobre todo en la dimensión emocional, un aspecto que cuidas muy poco.

Libra: Cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja, cocina hoy para la persona que amas. Es un día para enfriar las cosas, pues estás esforzándote demasiado sin saber si lo que entregas va a redundar en buenos frutos. Haces ejercicio de una manera salvaje, que no concede tregua ni descanso, necesitas un entrenador personal.

Escorpio: Hay cosas importantes y cosas que no lo son tanto, es importante que en tu relación de pareja, no las confundas. Cada día debes ser consiente del avance hacia tus metas, es valido que celebres y te sientas orgulloso. Te has planteado bajar de peso y mejorar en todas las formas a tu salud, eso está muy bien, acude con especialistas.

Sagitario: Tienes derecho de no acudir a lugares que te hacen sentir ajeno o como un intruso, explícalo a tu pareja entenderá. No hay una fórmula mágica que garantice el éxito en esta o en aquella empresa, la incertidumbre es parte del trabajo. Tu cuerpo es tu templo más sagrado, si sigue desatendido, es un buen día para retomar su cuidado.

Capricornio: ¿Tu pareja tiene el mismo nivel de compromiso que tú?, el que más ama se convierte ahora en el que se deja amar. Das por hecho que eres el mejor en lo que haces, y te pones por las nubes en lo que a tarifas y costo se refiere. La arrogancia hace daño, sobre todo cuando viene de los que amamos, se la persona que eres, eso es lo justo.

Acuario: La justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluirlos a los dos. Te enteras de que alguien muy cercano ha cometido una traición, o por lo menos ha beneficiado a tus rivales. Considera acudir a un nutriólogo, contratar un entrenador personal o acudir al especialista que te ayude con tu cuerpo y tu mente.

Piscis: ¿Crees que es normal que tu pareja y tú deban disputarse cada espacio físico y emocional, cada decisión y cada logro? Es importante que des con la solución exacta en cuanto a ese tema pendiente. Te corresponde a ti y solo a ti. Retomar tu cuidado físico, vuelve al gimnasio y a las prácticas para poner en orden tu cuerpo y ayudar a tu salud.