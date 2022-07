Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 11 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 11 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 11 de julio

Aries: El amor necesita su tiempo y su dedicación, pues es como un gran palacio que se construye día tras día. Haz ese préstamo que te solicitan, y hazlo bajo la idea de “Hoy por mí, mañana por ti”. No es buen momento para que te sometas a un mayor rigor. Tu cuerpo se adapta bien, pero debes darle más tiempo.

Tauro: En ocasiones lo único que queda es ejercer la autoridad, tu pareja lo reconoce, eres la voz de la sensatez. Hay más de lo que puedes dar, te sientes cansado y abatido, pero tienes todo para levantar este proyecto. Si tomas acciones hoy mismo, el tiempo y la apatía van a tomar las riendas, y será difícil librarte.

Géminis: Tienes que ir a contracorriente de ti mismo, y ser más abierto, atento y cariñoso, tu pareja lo merece. No te esmeres demasiado en este proyecto, los beneficios no son altos ni el prestigio tan sólido. La tensión te saca de tus casillas, te cuesta trabajo enfrentar a las personas que afectaste con tu mal humor.

Cáncer: Nacimos para amar y ser amados, la pareja es nuestro estado natural, no creas que no te lo mereces. En cuestiones de dinero, lo que apremia es mantener un buen pulso, no es el momento de elegir aún. El agua es el mejor nivelador espiritual para tu signo, se lleva toda energía oscura y a la semilla de todo mal.

Leo: El amor puede ser una venda que nos impide ver aquello que es evidente, no has querido percatarte de ello. Interviene y ayuda a que todo se encauce nuevamente, de modo que se pueda continuar con el buen trabajo. Es hora de dejar de abusar de esos alimentos que te encantan. Todo, en exceso, es perjudicial.

Virgo: Hoy es un día para decir “te amo” todas las veces que nazca del corazón, su amor está bendecido. No te pongas metas mediocres, es tiempo de plantearte metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Repasa las reglas energéticas del Feng Shui, no son difíciles de seguir.

Libra:

Cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta, el diálogo es lo que más fortalece al amor. Eres alguien que valora hacer lo que le apasiona antes que trabajar por un mejor sueldo. Necesitas una mayor disciplina en la parte más importante de tu vida: tu salud, es hora de volver a los buenos hábitos.

Escorpio: Cada pareja crea un lenguaje para comunicarse, hay frases y gestos que dicen más de lo que dicen. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, y sobre todo con el dinero. La preocupación por los que amas es algo que te distingue de otros signos, necesitas estar bien, al 100%.

Sagitario: Ten fe en la capacidad de tu pareja para neutralizar el dolor, te ayudará a ser la persona que deseas ser. Levanta la cabeza, ese descalabro debe saberse al interior de tu organización y equipo, pero nada más. Te obsesiona el paso del tiempo, y por ello debes hacer todo lo que en tus manos para prevenirlo.

Capricornio: Hay cosas que no debe decirse en pareja, los amores anteriores, la primera vez, etc. Es tiempo de salir de tu caparazón, y demostrarle a los demás que estás listo para seguir en la batalla. Es mala idea obviar esas pequeñas molestias, no debes achacarlas a la edad, sino de cortarlas de raíz.

Acuario: Siempre ten un secreto, una sorpresa, un destino insospechado con el que maravillar a tu pareja. Cuando los rivales o las circunstancias nos obligan a girar y emprender la retirada no todo son pérdida. Come sano, haz ejercicio y date la oportunidad de hacer meditación.

Piscis: No esperes a que tu pareja te reclame atenciones o promesas sin cumplir tienes que ir un paso por delante. Es un buen día para hacer un balance, y vas a encontrar que, estás haciendo lo que debes hacer. Usa alimentos naturales, las infusiones de té o una manzana, te dan la misma energía sin efectos secundarios.