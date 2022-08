Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 08 de agosto

Mhoni Vidente. | Foto. Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 08 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Aries: Evitar a esas amistades que les provocan el mismo efecto que los vampiros energéticos, un descanso de las amistades tóxicas nunca está de más. La incomunicación es el mayor problema que tu organización enfrenta. Si no sabes qué hacer con ese rencor que te han dejado, es tiempo de deshacerte de él, puedes perdonarla sin que se entere, y librarte de su influencia.

Tauro: Hoy es un buen día para poner por delante al amor, sin importar otras consideraciones, de modo que no enfrentes esto solo, y habla con tu pareja. No puedes dilatar más la solicitud de esa ayuda. Estás considerando regenerar de la medicina tradicional para intentar un tratamiento no convencional, no dejes de atenderte de la manera correcta.

Géminis: Es un buen día para sentarse juntos, frente a una copa de vino (o un café), y hablar sobre lo mucho que han avanzado como pareja. No escatimes el precio del talento de tus colaboradores, pues al final de cuentas eres parte de una gran cadena. No es buena idea aislarse, cuando tienes un gran deseo de estar cerca de la gente, de apoyo y contacto humano.

Cáncer: Hoy tu pareja va a hacerte una oferta que es más bien un ultimátum, aunque te lo plantee en términos muy amables, es una oferta que no puedes rechazar. Vas a recibir una buena noticia hoy, relacionada con el dinero. Será un respiro que debes celebrar, pero usar responsablemente. Toma la iniciativa y las riendas de tu salud, no pierdas más tiempo.

Leo: No vayan cada uno por su lado, en el amor, hay que estar juntos, incluso en los días difíciles. Nadie puede decirte qué hacer con tu dinero, pero debes atender ese consejo que te han dado, pues estás equivocándote en todo. Tienes que reír más. Le das demasiado peso a la vida, hay que ser más ligeros y alegres, acércate a esas personas que te divierten.

Virgo: El pasado es algo que no puedes cambiar, y que no debería producirte problemas, indagas demasiado en la vida de tu pareja antes de que estuvieran en una relación. Es importante que reconozcas si el esfuerzo y el tiempo que inviertes en este último proyecto realmente vale la pena. Cerrar los ojos no es una buena medida cuando se trata de la propia salud.

Libra: Hoy debes dar una muestra de apoyo, sin grietas ni reservas, al final de cuentas esa es la idea del amor darnos el uno al otro cuando las cosas no van sobre ruedas. Las deudas deben honrarse, sientes que tienes el agua al cuello, verás que todo es posible si das la cara y honras tus deudas. Este es un buen día para revisar y reconocer el estado de tu corazón.

Escorpio: Las puertas del corazón no deben cerrarse para quien nos ama, no valen muros entre los amantes, y mucho menos entre aquellos que están destinados a estar juntos. Lleva un recuento de tus métodos y de sus estrategias. No dejes que las preocupaciones te afecten de manera física. Tiendes a convertir en síntomas tus problemas cuando te sientes estancado.

Sagitario: Como suele decirse: “Todos tenemos esqueletos en el armario”. Y así es contigo y así es con tu pareja. Cada cual tiene su pasado y sus secretos. No dejes que la ganancia sea lo único que guíe tus pasos en esta búsqueda de un nuevo trabajo. Necesitas recuperar tu equilibrio mente/cuerpo de una vez, evita de una vez lidiar con ese estrés, y medita para relajarte.

Capricornio: El misterio es parte del amor, y siempre es necesario que tengamos algo que el otro pueda descubrir mañana acerca de nosotros mismos. Es un día en el que debes pensar en lo que esperas del futuro, en los miedos que tienes al mañana. Una de las actitudes que más mal te hace es el acoso No te gusta sentirte observado, estudiado ni calificado.

Acuario: Te has despertado con un deseo enorme de enmendar ese error que cometiste y no sabes por dónde debes empezar. Tienes que aprender a priorizar tus gastos, pues, aunque eres un buen acreedor, lo cierto es que dejas muchos huecos en tus obligaciones. Hablar con uno mismo es una de las mejores estrategias para conocerse no tengas miedo a hacer el ridículo.

Piscis: Una noticia que llega desde un pasado compartido va a sacudir la relación. Una persona que significó un problema entre ustedes. La esperanza es buena, pero no te hace ganar dinero, de modo que renuncia a esos anuncios de buenas intenciones y pide hechos. El aburrimiento vital que sientes se debe a la falta de retos, debes plantearte nuevos desafíos.