Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy jueves 21 de julio

Mhoni Vidente. Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy jueves 21 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 21 de julio

Aries: Tener un proyecto entre los dos afirmará sus vínculos y hará más fuerte a su relación. Y a su amor. Aparta tu mente de fracasos y de las limitaciones del pasado, estás en tu mejor forma. Salta. Baila. Acepta los problemas que la vida pone frete a ti como lo que son, oportunidades, y mira hacia adelante.

Tauro: Tienes que dejar que tu pareja comparta tus responsabilidades, y con ello tus problemas. No aceptes a socios que tengan la intención de doblegarte, pues no naciste para ser gobernado por nadie. Plantearte un viaje de esos que van al interior y que nos conducen a confrontarnos con aquello que nuestro corazón oculta.

Géminis: Este es un buen día para reencontrarse con los amigos, planeen juntos una fiesta o una cena. Tienes que trabajar en tus habilidades comunicacionales, Estudia las bondades de la programación neurolingüística. Sientes una fatiga crónica y no sabes como vencerla, la clave está en tu alimentación.

Cáncer: No hay otra meta en una relación que el bienestar de tu pareja, cualquier otra consideración es secundaria. Espera a que las condiciones del mercado sean más favorables antes de lanzar esta nueva apuesta. Recárgate de energías, coloca en el cabecero de tu cama un saquito con un cristal de cuarzo rosado.

Leo: Espera a que tu pareja se dé cuenta por sí misma, a veces el amor es dejar que quien amamos viva sus propios errores. Es tiempo de que obedezcas a tu intuición, esa será la clave de tu nuevo éxito. El estrés es un mal acompañante: no dejes que guíe tus pasos ni que te haga tomar decisiones. Mantente en el presente.

Virgo: Para eliminar esas vibraciones negativas que a últimas fechas llenan la casa. Para enfrentar la situación, es mejor que sumes voluntades y que entre todos los involucrados cubran lo que se perdió. Tu vida necesita es esperanza, debes dejar de vivir al día, agotando tus ciclos y necesidades a las siguientes 24 horas.

Libra: Espera del amor aquello que le das, no más ni menos, esa es la regla esencial de toda relación. Hoy es un nuevo día que te ofrece la oportunidad de reparar tus errores y recuperar tu prestigio. Este es un buen día para que salgas de la rutina, y es que nada le hace tanto daño a un espíritu como el tuyo.

Escorpio: Reconoce aquello que no sabes hacer, pero que la persona que amas domina a la perfección. Tienes que dejar de darte tantos caprichos, y llevar un mejor control de tus gastos, de gota en gota se vacía el cántaro. Tienes una obsesión por la edad que tiene una solución muy sencilla: come mejor, toma más agua.

Sagitario: El amor también es una oportunidad para darnos en aspectos productivos, y con ello fortalecer a la relación. Pide disculpas, pues está en juego buena parte de tus ingresos. Aléjate de internet, cada vez que te imaginas tienes un síntoma, corres a comprobar si es parte de algún síndrome mortal, tu salud es perfecta.

Capricornio: La familia de las personas que amamos siempre son un tema delicado, sólo aléjate y piénsalo. Te preguntas si es mejor rentar o pedir una hipoteca, te encuentras en un punto en que te preocupa tu futuro, eso es bueno. Un poco de disciplina en tu alimentación y estarás más que bien.

Acuario: Las amistades de nuestra pareja son sagradas, no las debes criticar, ni en su aspecto ni en su obrar. Todos tus dichos deben apoyarse con hechos, de otra manera no eres sujeto para esa sociedad de la que deseas ser parte. No debes aceptar, bajo ningún pretexto, que ese maltrato continúe, pues es malo.

Piscis: Es importante que el día de hoy no des espacio a chismorreos y que todo entre tu pareja y tú sea claro y transparente. Hay que vencer el miedo a triunfar, el primer paso para hacerlo es salir de tu zona de confort. No sigas esperando por el momento adecuado para cuidar tu alimentación y volver al ejercicio.