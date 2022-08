Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 28 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 28 de agosto

Aries: Hay rencor que va y viene entre los dos. Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño, y con las que no han sabido lidiar.El anonimato en el que te encuentras no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. Aprende a lidiar con las ausencias y las despedidas, son parte de la vida.

Tauro: En este día hay que apartar la noche y salir a bailar, a divertirse, a cenar a la luz de las velas, les hace mucha falta. Concéntrate en el trabajo, si le imprimes tu sello personal, si le añades esa excelencia que solo tú puedes dar vas a ganar. Tu cuerpo es un templo, uno que tiene su cimiento físico y su seno espiritual, y debes cuidar ambas dimensiones.

Géminis: Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita, criticar a los familiares de pareja, y les lleves la contraria. Debes saber venderte, verás que te será de gran utilidad. Esa ansiedad de la que no puedes librarte puede minimizar con el contacto animal. Si tienes mascotas, se más cercano a ellas.

Cáncer: Es necesario disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos antes de que se ensanchen, no hay tiempo que perder, hay que dialogar y acordar. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos, no debes derrochar, te arriesgas a que tu trabajo no sea sustentable en el futuro.

Leo: Donde come uno, bien pueden hacerlo dos. No temas a la economía ni a la convivencia, pues este cambio que tu pareja reclamaba desde hace tiempo es necesario e inaplazable. Es necesario dar algunos pasos atrás y cambiar el rumbo y la velocidad. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo en querer pertenecer, y te hace daño pensar que no tienes esa capacidad.

Virgo: La finalidad de todo amor es preservarse en la dicha, y es hora de participar en la causa. Es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de un cambio de dirección. Es un hecho que hay de ti de lo que la gente ve a simple vista. Es tiempo de dejar salir ese potencial.

Libra: Hoy vas a descubrir que en lo que se refiere al amor no hay método, no hay maestros, no hay brújula. La parte esencial de tu negocio es la gente, la que trabaja, la que vende, la que compra, por ello debes mejorar tus habilidades en su manejo. Hay que poner freno a esta serie de crisis, sabes que el mejor cuidado es prevenir.

Escorpio: Hay cierta tensión en el aire y no te explicas por qué, pierde cuidado, y en todo caso sé más empático. La experiencia con la que cuentas es un tesoro al que no estás sacando todo el jugo que deberías. La dejas dentro de ti sin que rinda ni te beneficie. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. ¿Qué te lo impide?

Sagitario: Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras, hoy no va a bastar con una disculpa, debes considerar un total cambio de actitud. Es muy probable que encuentres una rendija en la puerta por la que puedes entrar y probar tu valía, no seas tímido. Deja que tus buenos hábitos afiancen y te demuestren que todo este tiempo de limitaciones y esfuerzo no ha sido en vano.

Capricornio: Hay aprendizajes del amor que solo pueden realizarse mediante ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. Toma nota de los aprendizajes que vas a tener el día de hoy. No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre, no puedes seguir de brazos cruzados esperando.

Acuario: Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. Cuando hay caos en la casa, las cosas no salen bien, hay que traer el orden de nuevo. Dicen que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto, ayuda a tu cuerpo a evitar la tensión.

Piscis: Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda, algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una hoguera que bulle. Este ha sido un largo receso en los negocios, y estás pensando seriamente tirar la toalla. ¿Es hora de retirarse? Los astros creen que no. Hay que dosificar los placeres, pues de otro modo no solo nos hacen daño con el exceso.