Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 17 de julio

Mhoni Vidente. Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 17 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 17 de julio

Aries: Esta relación en la que inviertes es algo que no solo le da sentido a tu vida. Tus enemigos marcan que vas por la senda correcta, y que por ello sería lastimoso cambiar de rumbo por ellos. No es buena idea que alguien de tu pasado que te causó daño regrese. Se amable, y no le dejes entrar.

Tauro: Su relación no es un desastre, y es un hecho que es todo lo opuesto, dialoguen. Todavía no estás todo lo sano que crees, y es mejor que no hagas movimientos bruscos, te costaría recuperarte. No dejes entrar a nadie que signifique menosprecio o heridas, es una medida indispensable.

Géminis: El amor está hecho de memoria, una memoria que conserva solo lo que vale la pena. Te han enseñado que ser un buen jefe es estar en contra de los trabajadores. debes rechazar la idea. La música puede ayudarte a reconectar con tu entorno, se parte de la fiesta y conoce gente.

Cáncer: Las canciones que tu pareja y tú han compartido en su relación son maneras de decirse lo que desean. Apresurar el proceso de elaboración o de entrega va a hacer que se pierda el encanto. Hoy debes abrir los ojos, te has engañado a ti mismo en cuanto a los cuidados de tu cuerpo.

Leo: Esa molestia de tu pareja hacia ti se debe a un préstamo que no le has devuelto, se arreglará hablando. Un buen líder no confunde los gritos con las órdenes, ni el maltrato con la disciplina. Evita las corrientes de aire y no temas pedir a la gente que fuma cerca de ti que deje de hacerlo.

Virgo: Disfruta de la persona que amas y deja que ella disfrute de ti, deja los pensamientos sin sentido. Es probable que sientas que han pasado las tormentas y que puedes tomarte un descanso. Pero no es así. Elimina todo aquello que te hace daño: solo obtén energía limpia.

Libra: Es un momento para dejar atrás todo, y darse el uno al otro, sin pensar en el mañana. Este día vas a aprender que, en no pocas ocasiones, la mejor estrategia es abandonar la partida. Debes moderar tu consumo de carne, no se trata de ser vegetariano, sino de mejorar tu salud.

Escorpio: Este es un momento en el que se va a poner de manifiesto la resistencia del vínculo que han construido. Entre las ofertas que se te hacen debes distinguir aquellas que son benéficas para tu carrera. Es buen ejercicio, para tu mente y tu cuerpo, que medites, y hazlo bajo una buena guía.

Sagitario: Valora lo que tiene mientras lo tienes, y no juegues con falsas tentaciones. La verdadera virtud para crear riqueza consiste en reconocer el momento justo para recoger la cosecha. Este es un buen día para practicar la sordera, y prestar oídos sordos a esas voces llenas de negatividad.

Capricornio: Deben crear espacios que sean solo de ustedes y de nadie más, cafés, parques, cines. Estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a doblar tu brazo en una disputa sin importancia. Organiza mejor tus tiempos para que el tiempo de sueño necesario no se pase por alto.

Acuario: Cada cual debe tener su derecho a la intimidad y a secretos y a refugios. Parte de la magia de todo acto productivo es que es necesario que algo se pierda en el proceso. Si no te gusta lo que el espejo te devuelve, debes lamentarte menos y hacer más, preocuparse no suma, ocuparse sí.

Piscis: Los regalos no puedes sustituir a la presencia y al cuidado, al tiempo de calidad y al amor en sí mismo. Prioriza gastos, reconoce aquello que es imprescindible: comida, techo, servicios. No excluyas a tu sexualidad de tus planes de salud, hacer el amor es un ejercicio que te lleva al límite.