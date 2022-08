Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 14 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 14 de agosto

Aries: La libertad es el cimiento del amor, sin embargo, este cimiento requiere de reglas muy claras, por ello debes evitar celar de manera excesiva. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, dice el dicho, pero no has llegado a ese punto, un esfuerzo extra hoy evitará consecuencias mañana. No dejes pasar esta segunda oportunidad, nada se puede contra el desánimo.

Tauro: Los gustos de tu pareja no deben ser una ofensa para ti, por terribles que te parezcan, aceptarlos y celebrarlos. Lo mejor está por llegar, pero debes mantenerte, las cosas van a cambiar hasta brindarte una tendencia positiva. Esa sensación que te quita energías es la melancolía, y si no tomas las medidas que debes, puede convertirse en algo más grande e indomable.

Géminis: Te asusta que tu pareja no sea capaz de ver la hipocresía de la gente, alértale sobre el traidor en su vida, pero no intervengas. Es un buen día para dejar de lado aquellas cosas que separan a tu equipo, y potencia aquellos que les unen. Debes sanear tus relaciones afectivas, para eliminar de ellas toda conveniencia y convertirlas en puentes que te inspiren a avanzar.

Cáncer: Hoy vas a reconectar con un amor del pasado, vas a emocionarte sin poder controlarlo, pero debes moderar tus emociones y tus reacciones. Consideras volver a un puesto o a un estadio anterior de tu negocio como una forma de enfrentar esta crisis. No hay retirada posible: sigue adelante, no descanses, no reposes, no abandones.

Leo: Debes mirar a los ojos de tu pareja y comprender el momento que atraviesa, experiencias que rebasan nuestras palabras. Es mejor pedir ayuda a un tercero que sirva de intermediario y que pueda solicitar un veredicto justo que te beneficie, pero de manera serena. Hoy es un buen día para sacar a la superficie tu esencia animal. Entra en contacto con criaturas no humanas.

Virgo: Hoy debes hacer todo lo necesario para aliviar la presión que sufre tu pareja, debes hacérselo saber, para que el miedo deje la casa, y ambos estén tranquilos. No defiendas como un pajarito aquello que reclaman los leones, es necesario que te fortalezcas. Por ello, ante esa situación que va a presentarse hoy, debes dar un paso atrás, respirar hondo y contar hasta diez.

Libra: No hay lugar demasiado lejano ni cima demasiado alta si la travesía se emprende entre dos, necesitan una meta en común. Necesitas una mejor planificación para que el día te rinda como deseas, pues aún no se inventan los días de 48 horas. Una buena estrategia para echar fuera esa tensión, que tanto daño te hace, y hacer el ejercicio que te hace falta es el baile.

Escorpio: Esperas mucho de tu pareja, y ella espera de ti también grandes cosas, y eso está perfecto, pues señala la salud de tu relación. Este es un buen día para que dejes de lado aquellas prácticas secundarias que te hacen apartarte de tus labores productivas, enfócate en lo que importa. Debes tener mayores cuidados para con tu cuerpo, mejor alimentación, más ejercicio.

Sagitario: Cuida del amor, esa preservación no tiene solo que ver con los aspectos que te parecen obvios, sino también los que involucran el crecimiento personal y académico. Es necesario que escuches esas críticas de parte de la gente a la que sirves y atiendes. Esos abusos en la comida te pasan la factura, y no será muy barata, vuelve a poner en orden tu sistema digestivo.

Capricornio: Recuerda que importa tanto lo que dices como la manera en que lo dices, la palabra más dulces puede ser un insulto si no se le da la intención que requiere. Entre más temprano comencemos, más rápido llegaremos, tienes que organizar mejor tus tiempos. Al terminar cualquier discusión nocturna, trata de llegar a puntos de conciliación.

Acuario: A veces es mejor no intervenir, deja que tu pareja sea quien lidie con sus amistades y con sus problemas. Han sido jornadas rudas y todavía es pronto para saber cuál debe ser el siguiente paso a dar, es importante que analices lo sucedido para aprender. Haz de tu vida una obra que resuene, que brille, y que permanezca mucho tiempo después de que te hayas ido.

Piscis: A veces la llamada a la puerta se escucha, o el teléfono se corta, o el mensaje no se envía. El azar puede jugar su papel en contra de amor. Hoy es un día para abandonarse en manos del caos, y ver qué puede hacer por nosotros, déjate llevar por tu instinto. Para comprender mejor tus estados de ánimo, y esos trances que te angustian tanto, es mejor estudiar.