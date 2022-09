Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 04 de septiembre

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 04 de septiembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Aries: Todo lo que hace tu pareja, lo hace por ambos. No solo debes agradecer: además, debes ayudarle a avanzar con más seguridad. Esperas mucho de este proyecto, pero solo rendirá frutos si estás dispuesto a volcarte totalmente en él. Hoy es un día en el que debes reconocer que eres más que un ente productivo. Las urgencias cotidianas te han hecho olvidarte de sentir.

Tauro: Cuando se trata de lo que la persona que amamos dice, hay que saber escuchar, y nunca tomarse a la ligera ninguna de sus palabras. Repite las fórmulas sin miedo. A veces, no hay espacio para la creatividad y lo que se impone es hacer las cosas de manera efectiva. Debes alejarte de esta melancolía de tiempos pasados. Esto no significa que debas suprimirlo de tu memoria.

Géminis: Cada uno elige el papel que juega en el amor. No seas esa parte que se deja amar y que vive la relación como algo que le imponen. Hoy llegará una propuesta que debes evaluar, pues podría significar un cambio de rumbo beneficioso para ti y para tu economía. Debes conservar el justo medio ante los debates que se van a generar hoy en más de una parcela de tu vida.

Cáncer: Tienes que recuperar el ritmo que antaño te distinguiese en el amor. Y nos referimos al amor en su máxima expresión. A veces no queda más remedio que perderse para encontrarse. Esos extravíos relacionados con tu trabajo van a ver su final hoy. Una manera muy sencilla de traer esa calidez que le falta a tu corazón es cantar. No tengas miedo de hacerlo o hazlo a solas.

Leo: El tono y las palabras que cada pareja usa para decirse las cosas es único y necesario. No le hables como si fueras un capataz y tu pareja un empleado inepto. En todo negocio y en todo trabajo las pérdidas son inevitables. Por ello debes asumirlas y seguir adelante. No te ha sentado bien saber lo que se dice a tus espaldas, te parece terrible, pero que es también injusto.

Virgo: Hay pesos en la vida, de diferente naturaleza: deudas, obligaciones sociales, el trabajo. El amor nos permite compartir la carga entre dos. Debes revisar tu carga de trabajo, las cosas no son equitativas en la organización. Te sientes desalentado, fatigado de antemano, sabes que en tu hogar y en tu círculo de amigos eres quien hace mayor inversión emocional.

Libra: No esperes a que las circunstancias te orillen a demostrar tu amor. De ese modo parece que solo estás presente cuando los problemas apremian. No es buen día para arriesgar, ni dinero ni esfuerzos. Las tendencias astrales te invitan a apegarte a los métodos de siempre. Actúa y cuídate, de manera que te sientas orgulloso de lo que ves es el espejo todas las mañanas.

Escorpio: Llevamos disfraces todos los días. Necesitamos de espacios donde podamos desprendernos de ellos. Las instrucciones confusas son la causa del caos. Revisar la manera en que te comunicas con tu gente. Nada se puede hacer sin la ayuda de los demás. Los consejos de tu médico y guía de otros profesionales, hasta el amor de tu familia y de tus amigos.

Sagitario: Todo requiere de equilibrio cuando estás en pareja. Hay que dar en la medida que recibes, hay que entregarse en la medida que se entregan a ti. Quedarse a la mitad de la ascensión no suma ni resta: solo es una muestra de que no estás al 100% en este proyecto. Es día para desaparecer cosas de tu vida. No con un acto de magia, sino con responsabilidad y disciplina.

Capricornio: Es un buen día para salirse de la senda establecida y perderse en el bosque de las sensaciones. Es bueno tener modelos a seguir, que nos inspiren en nuestra carrera y en nuestras decisiones. Eso es justo lo que necesitas ahora. Sobre tu salud; descansa lo necesario, trabaja lo justo y mejora tu condición con una buena dieta y ejercicio constante.

Acuario: No tiene caso vivir una vida de precaución y encierro, atemorizados por los celos y la gente. Aislarse no desvanecerá los problemas. Es un buen día para encontrar un aliado, un socio, una persona que comparta este esfuerzo y crea en tus empresas. Tu cuerpo convierte en síntomas los sentimientos negativos. Deshazte de la emoción negativa, del celo y envidia.

Piscis: Te has levantado con melancolía y no sabes de dónde procede. Anhelas lo que no ha sucedido en el seno de tu pareja. No desesperes si tus ingresos no llegan al 100% de tus expectativas. No te desanimes. Te distingue tu capacidad para adaptarte. Hoy es buen día para revisar tu postura. Debe cuidar tu espalda y columna. Haz ejercicios de alongamiento todas las mañanas.