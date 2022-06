Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Este jueves 30 de junio del 2022 habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 30 de junio

Aries: Asumes que sabes más que tu pareja en muchos temas, hoy te llevarás una sorpresa. La manera de llegar al éxito no es cambiar al menor problema sino mantenerte. Para que alcances el bienestar y equilibrio es que creas en ti mismo.

Tauro: Cuando tengan problemas en tu relación, piensa que juntos pueden solucionarlo. En cuanto al dinero es mejor no recibir sorpresas, revisa tus protocolos de seguridad. Es necesario que salgas de tu zona de confort, atrévete a cambiar.

Géminis: Las mentiras no caben en tu relación, mientras haya honestidad, todo irá bien. Se trata de marcar la diferencia no de ser parte del contingente, da un paso adelante del resto. Olvida el orgullo, el rencor no es la salida, ni ahora ni nunca.

Cáncer: Comparte todo, entrega todo: cuando amas, debes ser transparente y harás feliz a tu pareja. No inviertas en la aventura que te propondrán hoy, hay muchos riesgos. Te duele cuando sufre una persona pero debes blindarte, por tu buena salud.

Leo: Tu pareja es quien habla por ti siempre, pero debes afrontar y defenderte por ti mismo. Ser jefe no implica ser villano, si te sientes mal por el trato de tu jefe, háblalo. Usa los colores azul, dorado, ocre y blanco, corresponden a los 4 elementos naturales.

Virgo: En pareja, no es bueno el orgullo, debes tener humildad para cerrar brechas entre ambos. En el trabajo, debes tener colaboradores que piensen como tu, que se esfuercen igual. Has dejado la disciplina del cuidado de tu cuerpo, reactívate.

Libra: Tienes una cita romántica pendiente con tu pareja, no lo dudes, regálensela. Comienza a ahorrar, genera riqueza para que el universo la genere contigo. El desvelo es muy nocivo, coloca un espejo junto a tu cama, para que absorba energías negativas.

Escorpio: Traer una vida nueva es el mayor de los compromisos, piénsenlo muy bien. Deshazte de esa energía negativa que no permite que tus negocios tengan éxito. Tienes que abrir espacios, dentro de tu rutina, para cuidar de tu equilibrio mental.

Sagitario: Tienes tendencia a olvidar las fechas importantes de tu pareja, ya no lo hagas. Busca un curso de capacitación o grado académico, a mediado plazo será muy rentable. Regala un presente, no importa el tamaño, sino el gasto, te hará feliz y libre.

Capricornio: No cuentes secretos que tu pareja te contó, además no sabes si es verdad o no. No temas si el negocio actual se terminó, algo bueno se acerca, confía. Tienes que hacer más con mayor disciplina, es tu responsabilidad hacerlo.

Acuario: Ante el rumor, confía en tu pareja, merece que la escuches, cuando tu pareja lo decida. Resolverás un problema de grandes dimensiones, sin dificultad alguna. Ve a terapia, si las personas no te escuchan, o lleva un diario, desahógate contigo mismo.

Piscis: Tu pareja tiene una amistad, que no te cae, pero no opines en voz alta, tiempo al tiempo. Eres renuente a invertir, pero hoy es necesario que lo hagas, invierte. Es mejor hoy quedarse en casa, pero si sales ojo avizor y la atención enfocada en todo.

