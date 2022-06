Inicia esta semana con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad. Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 27 de junio hasta el 1 de julio Aries: No reclames posesión sobre un alma y un cuerpo, … Leer más

Mhoni Vidente Conoce las predicciones que te depara para ti esta semana. | Foto: Cortesía.

Inicia esta semana con buena vibra y con las mejores predicciones de la astróloga más famosa e importante del mundo, pues recordemos que muchas de sus predicciones han destacado por su veracidad.

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 27 de junio hasta el 1 de julio

Aries: No reclames posesión sobre un alma y un cuerpo, los celos eso pretenden, y desde luego es un error. Te rodearán personas que creen saberlo todo.Cuida lo que tocas y evita las sustancias abrasivas. Es mejor que use guantes en el trabajo.

Tauro: Tu pareja plantea decisiones que ha tomado de formar una familia. Enfrentarás sanciones por no jugar con justicia, pedir disculpas, demostrará que has aprendido. Consigue cuarzo de color: rosa, azul y verde. Colócalos junto a tu cama antes de dormir.

Géminis: El amor es un aprendizaje y debes aprovecharlo. Este día será el que marque el inicio de toda una nueva época para ti. Comienza una nueva etapa en tu crecimiento personal, e implica nuevos desafíos, y haz ese extra que tu cuerpo te pide.

Cáncer: Las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han mejorado, vino, música suave y luz de velas. Noticias inquietantes que afectan tu trabajo o negocio, no temas. No abuses de tu energía. Te sientes bien, el primer impulso es exprimirte ese es un error.

Leo: Hoy tu pareja enfrentará una derrota, Es necesario estés para acompañarle y darle ánimos. Hay una conspiración a tu espalda, no te alarmes, “No hace daño quien quiere, sino quien puede”. Te encuentras mal de salud y equilibrio espiritual, busca ayuda.

Virgo: Hoy será un día difícil para ti, ten ánimo. Reconoce que parte de trabajar para alguien implica reconocer una autoridad y dar lo que te corresponde. Dejaste que pasaran varios días sin ejercicio y es sin duda otro día perdido para tu cuerpo.

Libra: Mañana debes plantearte hablar con tu pareja y conocer las razones de su extraño enojo. Se acercarán con una oferta, los astros sugieren que te tomes unos días para aceptar. Es momento de sacar de tu vida esa amargura, ese rencor, esa tristeza.

Escorpio: Desintoxícate de las redes y las pantallas, pasa más tiempo con tu pareja. Hoy te vas a encontrar con un reto, resolverlo será muy benéfico para ti. Cuida tu piel, huméctala, usa protector solar y atiende toda herida; dale todo lo que necesite.

Sagitario: No puedes ser feliz si tu pareja no lo es, si se siente menospreciada. El dinero se va y no regresa. escucha a tu instinto, te ha dado resultado en otras ocasiones. Mantén expectativas realistas en todo, y que la fe ciega solo se aplique en ti mismo.

Capricornio: Antes de criticar a tu pareja, comprueba que no vistas las ropas nuevas del emperador, todos vemos la paja en el ojo ajeno. Aprovecha tus herramientas para medir, diagnosticar y corregir. No eres un médico, visita a los médicos, te ayudarán.

Acuario: En tu relación, lo que esperan y por lo que trabajan, llegará si siguen en la misma senda. No pidas ese préstamo que has estado considerando, es una mala idea. Desde hace tiempo tienes melancolía y apatía, ¿Qué te hace falta para sentirte vivo?.

Piscis: Tu pareja parece desconfiar de tus palabras, No pasa nada, solo tiene problemas y se siente más presionada. Piden que te retires de un proyecto, y piensas que es injusto, acepta saldrá algo bueno. La salud emocional es parte esencial de tu bienestar.

