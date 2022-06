Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Este martes 28 de junio del 2022 habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 28 de junio

Aries: Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Es posible que hoy te topes con alguien con el que puedas hacer negocio, véndete bien. Un animalito puede ayudarte con la ansiedad que no te deja en paz.

Tauro: Tienes que dialogar con tu pareja, para que las brechas que se han abierto disminuyan. Posible disminución en tus ingresos, Observa tus fortalezas y debilidades. Toma el teléfono y habla con amigos, familiares o algún conocido te ayudará.

Géminis: No temas a la economía, tu pareja reclama un cambio es necesario e inaplazable. Señales que te dicen que vas mal, es momento de cambiar de rumbo. No es bueno pertenecer a lugares elitistas, tu no eres así, ellos piensan diferente a ti.

Cáncer: La finalidad del amor es preservarse en la dicha, es hora de participar en la causa. Conseguiste grandes cosas donde estás, pero es tiempo de un cambio de dirección. Olvídate de la falsa humildad: es hora de destellar con tu potencial.

Leo: Hoy descubrirás que en lo referente al amor no hay método, no hay maestros, no hay brújula. Parte esencial de tu negocio es la gente, la que trabaja, vende y compra. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

Virgo: La persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que solo le atañen a ella. Es necesario que te dejes de faltas modestias y digas: “Yo soy experto en…” Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero.

Libra: Lo que se dice no se puede desdecir, afronta las consecuencias de tus palabras. No seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes. Nunca notarás lo cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día para el otro.

Escorpio: Cada día descubrimos los límites de nuestra pareja, lo que tolera, desea, y repugna. No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. Mente y cuerpo no pueden ir por separado, pensamientos y alimentación sana.

Sagitario: Como el Sol, hoy debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Cuando hay caos en la casa, las cosas no salen bien, hay que traer el orden de nuevo. Se consciente de tu postura y de tu andar, y de la manera en que te sientas.

Capricornio: Tu pareja espera algo que le haga sentir, haz que el amor obre, dale algo que no olvide. Aquellos que hayan sabido resistir al invierno podrán disfrutar de la primavera. La comida que más te gusta es la que más mal te hace, y más en exceso.

Acuario: Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño, y no han sabido lidiar. Termina con esa falsa humildad y da un paso al frente demuestra de lo que eres capaz. Por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas.

Piscis: Hoy aparta la noche para y salir a bailar diviértanse en pareja, una cena a la luz de las velas. En tu trabajo, imprime tu sello personal, añade esa excelencia que solo tú puedes dar y ganaras. Tu cuerpo es un templo, cimiento físico y seno espiritual.

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 27 de junio hasta el 1 de julio