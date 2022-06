Mhoni Vidente te dice lo que te deparan para ti los astros. | Foto: Cortesía.

Este lunes 27 de junio del 2022 habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 27 de junio

Aries: No eres dueño del alma ni cuerpo de tu pareja, los celos son malos, aléjalos. Hoy abra personas a tu alrededor que creen saber lo todo, no los escuches. Cuida tu piel, si usas sustancias abrasivas, usa guantes, y evita accidentes, tu piel es una zona delicada.

Tauro: Tu pareja se plantea la posibilidad de tener familia, quiere platicar contigo. Tu sabes que en tu trabajo hiciste algo injusto, debes asumir tu parte de culpa. Fortalecer tu aura, con cuarzos de colores: rosa, azul y verde. Colócalos en tu cama al dormir.

Géminis: Debes aprender de tu pareja, el amor es aprendizaje, tomen lo valioso de cada uno. Es día para hacer nuevos proyectos, da un salto a nuevas fronteras productivas. Hoy requieres de esfuerzo y disciplina más férrea y mayor compromiso en lo que haces.

Cáncer: Vean en pareja lo bueno de cada uno, usa vino y música para que platiquen. Habrá noticias inquietantes, no te preocupes, has construido sobre cimientos firmes. No abuses de tu energía, no te explotes a ti mismo, da todo hasta donde sea posible.

Leo: Hoy tu pareja enfrentará una derrota, debes estar con ella y acompañarla, darle ánimos. Habrá una conspiración a tus espaldas, “No hace dalo quien quiere, sino quien puede”. Tu salud esta algo mal, acércate a los médicos, sigue sus indicaciones.

Virgo: Desde el aburrimiento hasta la rutina, son parte del amor, cambia y acércate más a tu pareja. Reconoce que el trabajar para alguien implica reconocer autoridad. Realiza ejercicio, hace mucho que no lo haces, tu cuerpo te lo demanda, responsabilízate.

Libra: Hoy están en tu relación, mañana habla con tu pareja y pregúntale sobre lo que le molesta. Te darán una oferta pero date el tiempo para meditarla, lo te apresures. Tomate el tiempo para sacar todas las energías de tu casa, amargura, rencor, tristeza.

Escorpio: Hoy desintoxícate de las redes y las pantallas, no olvides a tu pareja, pasa tiempo con tu pareja. Se te presentará un reto, invierte energía, te hará crecer enfrentándolo. Cuida tu piel, huméctala, usa protector solar y atiende las heridas.

Sagitario: No debes menospreciar a tu pareja, vuelvan al crecimiento mutuo. El dinero se va y no regresa, escucha a tu instinto, en otro tiempo te ha dado buenos resultados. Mantén expectativas realistas de la gente, pero la fe ciega solo aplícala en ti mismo.

Capricornio: No critiques a tu pareja, todos podemos ver la paja ajena sin ver antes la nuestra. Hay que saber supervisar y evaluar antes de medir resultados, para medir, diagnosticar y corregir. Acércate a los médicos, tienes problemas que has postergado.

Acuario: Debes hablar con tu pareja, por razones económicas, pero no deben desesperarse. No pidas prestamos, pues iniciarás un proyecto y no es bueno comenzar con deudas. Recupera tu pasión, deja a un lado la melancolía y la apatía, te hace daño.

Piscis: Tu pareja parece desconfiar de tus palabras, pero es solo que tiene problemas y esta estresada. Te pedirán que te alejes de un proyecto, pero debes ver lo bueno que te llegará. Atiende tu salud emocional, desintoxícate de toda la negatividad, desconéctate.

