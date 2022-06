Habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, conoce las predicciones de Mhoni Vidente. Foto: Cortesía.

Este sábado 25 de junio del 2022 habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 25 de junio

Aries: Aquello que le pides a otros, la guía, la disciplina, el entusiasmo, tú puedes brindártelo a ti mismo. De manera que busca en tu interior la fuerza que necesitas para emprender este cambio, por la disciplina para mantenerlo y por la sabiduría para saber apreciarlo.

Tauro: Tú y tu pareja tienen una controversia que no tiene fin, es mejor que cedas. Te pedirán una colaboración. No dejes que tomen ventaja. Ya no des muestras gratis. Un cambio de imagen puede hacer mucho por ti. Sigue tu intuición, y modifica tu estilo.

Géminis: Tu pareja no recibe regalos desde hace tiempo. Lleva una contabilidad personal más disciplinada. Si el espejo no te devuelve una imagen que te agrada, El problema no es tu reflejo, sino el contexto que lo rodea. Si te sientes a disgusto con tu imagen, cambia de escenario.

Cáncer: Hay que esperar lo mejor el uno del otro, una cena, una copa de vino, un espacio de intimidad. La puntualidad debe ser tu credo a partir de este día. No más dilaciones, no más pretextos. Tienes que mirarte en el futuro, cada día imagínate en el lugar que deseas vivir.

Leo: Cuando hay un acuerdo, hay que respetarlo. Sueles casarte con tus ideas con fuerza, y no permites discusión. Tienes que ser más abierto. Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu cuerpo. Es hora de que tus actos respalden lo que dices.

Virgo: No todos entendemos las cosas de la misma manera, ni tenemos la misma capacidad de superar ciertas situaciones. La clave de todo logro es la constancia. El talento, el arrojo y la excelencia suman. Se más estricto de tus horas de sueño. No estás descansando lo suficiente.

Libra: La belleza no se pierde con el tiempo, no debes temer por el paso de tiempo sobre tu persona ni de la persona que amas. Entrégate al 100% a esa pasión que te mueve por tu trabajo y por sus resultados. Reflexiona sobre las verdaderas posibilidades de tu carácter.

Escorpio: Es preciso que tu pareja y tú hagan las paces. Ten cuidado con esa persona que muestra ambivalencia hacia ti, no confíes planes ni secretos profesionales, puede tomar ventaja. No te acerques a personas que te contagien de negatividad.

Sagitario: No hay bandos en una pareja, remen en el mismo sentido. Mantén buena comunicación con las personas, que cada uno demuestre su compromiso. Conservar tu armonía cuerpo/mente no es sencillo, y es por ello que debes hacer un poco cada día para mantenerlo.

Capricornio: Tu pareja necesita sentirse en tu vida en todo momento, te necesita ahí más que nunca. No jures en vano ni prometas en el aire. Los buenos proyectos se basan en verdades y hechos. Deja que la luz entre en tu casa y en tu habitación, deja que ilumine tu cuerpo y tu ser.

Acuario: Cuando la vida insiste en tumbarte en la lona, en nombre de tu pareja todo es tolerable, esa es tu inspiración y tu motor. Cuida tu sangre en particular lo que tiene que ver con su presión. No pierdes nada si revisas tus valores de presión arterial.

Piscis: La razón solo se tiene cuando se tiene la razón, intimidar no está bien en ningún contexto y menos dentro de tu pareja. Recupera el dinero que dabas perdido, acude a tus deudores. Hoy debes reconectar tus ciclos corporales con los ciclos naturales.

