Mhoni Vidente está lista para descubrir lo que los astros y las señales cósmicas le depara a tu signo este 31 de mayo. Así que llénate de energía positiva y buena vibra para despedir este mes con la mejor astróloga de México.

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 23 de junio

Aries: Es tiempo que las personas reconozcan lo que sabes hacer. Siempre hay alguien dispuesto a defender tus decisiones, por malas que sean, pero eso te limita, porque sueles esconder vicios pero también virtudes, mejor habla por ti misma con hechos.

Tauro: Nada se construye sin esfuerzo. No importa de quién fue la culpa, sino quien da el primer paso para arreglarlo. El deseo de reencontrarse con viejos afectos y con antiguos lugares, es inspiración para vivir. No temas a los recuerdos, por cada memoria oscura hay muchos de recuerdos felices.

Géminis: Tu pareja recibirá una buena noticia en lo laboral. Puede ser un ascenso o aumento. Controla los celos profesionales, Al trabajar en equipo recuerda los fracasos son los tuyos, así como los éxitos. Es tiempo de mejorar tu alimentación, tu corazón es el centro de tu vida, no lo desatiendas.

Cáncer: Los acuerdos se hacen para respetarse, debes honrar tu palabra. En el trabajo, lo que das es lo que te representa, no dejes que traten de cambiarte. Para evitar esas pesadillas recurrentes, que solo te quitan tiempo, descanso y energía, consigue un atrapasueños. O haz uno.

Leo: Este es un buen día para renovar los votos que tu pareja y tú han hecho. No dejes que la carga de trabajo te desaliente. Debes de ver estas obligaciones como retos. Evita el café y la sal, haz ejercicios de respiración y rutinas relajantes de yoga o de Tai Chi.

Virgo: Si te sientes menos que tu pareja, has algo al respecto. No hay pretextos para no crecer dentro de una relación. Cuida esos estallidos de ira, no le hacen daño a nadie más que a ti mismo. pues dejan huella en tu salud y en tu cuerpo. Hay maneras de lidiar con los problemas,el enojo no te lleva a nada.

Libra: Es tiempo de que tus esfuerzos sean recompensados. Se discreto, pero firme. El trabajo también consiste en recibir lo que mereces. No aceptes en tu vida personas con carga tóxica. Desde luego, debes ayudarles en la medida de lo posible, pero no debes permitir que te afecte.

Escorpio: Escucha a tu pareja, dejen al mundo por un día y pregúntale ante una copa de vino: ¿Cómo te sientes? El arte de hacer dinero estriba, en la oportunidad, plantea una mejor estrategia para ti y tu equipo. Pasas de una obsesión a otra, y eso tiene su parte buena, pero también te resta energía.

Sagitario: No le reclames a tu pareja cosas que tú mismo has hecho, hay que jugar con justicia. Deja que tu cuerpo se acostumbre a la nueva dieta, para que pierdas esa grasa que te hace daño. No hay ninguna prisa pero, sí debe haber una mayor disciplina y paciencia de tu parte.

Capricornio: Cuida tu dinero, cada ingreso significa esfuerzo y sudor, y horas de planificación. Valora tu trabajo y deja de regalarlo. Defiende lo tuyo con uñas y dientes, no regales aquello que no te han regalado. No te angusties por las injusticias del mundo, por lo que no puedes resolver.

Acuario: Tu pareja insiste en un tema que les incumbe a los dos, relacionado con la economía, por el bien de ambos, es necesario que le concedas la razón. Hoy caminar de frente, sin ver atrás, sin mirar por encima del hombro y no prestes atención a las voces que dicen que regreses.

Piscis: Siempre que sea necesario cambiar, hazlo. No te encierres en un solo camino: prueba, cambia y acierta. Ten cuidado de tu equilibrio emocional, eres el soporte de muchas personas. Se apoyan en ti pero cierra por un tiempo ese consultorio, para reponerte y poder seguir brindando ese apoyo.

