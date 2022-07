Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos para jueves 03 de julio del 2022 habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 03 de julio

Aries: Cuando se quiere, se puede. Y todos los problemas que enfrentan en pareja, tienen solución. Un buen líder no es fácil de encontrar, y tú eres, como diferencia, el mejor para tu equipo. Deshazte de la negatividad, de las ideas preconcebidas sobre lo que debes hacer o no para ser una persona digna de la felicidad.

Tauro: Tu pareja es capaz de grandes hazañas, de logros inauditos, y todo puede hacerlo por ti, pero hoy, le es imposible. Tienes que valorar tu talento y lo que puedes brindar, lo que te prometen está por debajo de la valía de tu experiencia. Debes de hacer es activarte, inicia caminando y ve incrementando el esfuerzo.

Géminis: No se deben cambiar sobre la marcha y sin aviso, es tomar ventaja indebida, no se lo permitas a tu pareja. En el trabajo, si renuncias a un compromiso, renuncias a ingresos, con ello solo consigues no ser imprescindible. Debes comenzar una nueva exigencia física, pues tu cuerpo lo necesita para estar mejor.

Cáncer: Dos voluntades pueden más que una, el amor se vive en pareja, para avanzar juntos, hay que vivir todo juntos. Tienes imagen equivocada del más destacado de tu equipo, pero cada uno merece el mismo trato. Fortalece tu aura, consigue una amatista, un pedacito de jade o un cristal de cuarzo, todo color verde.

Leo: Permite que tu pareja tome ventaja de lo que han discutido, no lo veas como derrota, es un crecimiento en pareja. Las subidas y bajadas son parte del proceso productivo, acepta lo que pasa, aprende de ello, de los errores. La angustia y ansiedad tienen explicación en palabras dichas sin pensar, los efectos son grandes.

Virgo: Tienes un secreto que contar, es mejor que hables ahora, para que no te siga atormentando y te deje dormir. Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo. Sobre todo, cuando se trata de dinero y de trabajo. No esperes demasiado de tu cuerpo si no haces cambios debes haber, lo mejor es la disciplina y amor a ti mismo.

Libra: Entre dos que se aman no debe haber espacio para el sarcasmo, hay que dejar de herirse con las palabras. Levanta la cabeza y mira con esperanza y expectativas al futuro, lo mejor, ahora sí, está por llegar. La esperanza es buena, haces bien en mantenerla, la esperanza te brinda, la vida y la luz.

Escorpio: Es preciso hablar, reconocer tus fallos y perdonar, de corazón y totalmente, los de tu pareja. Los verdaderos socios comparten éxitos, pero también las derrotas, y sobre todo las pérdidas, compartes todo o nada. Cuida lo que comes y lo que bebes, todo exceso es perjudicial, regresa a la buena dieta y medida justa.

Sagitario: Lo que te molesta no es el amor, sino tu deseo de controlarlo todo, solo en libertad el amor se fortalecerse. No puedes con la carga que tú mismo que te has impuesto, aprende a compartir el trabajo. El destino, en buena medida, es algo que tú mismo escribes, ese brillo en tu vida debes producirlo tú y solo tú.

Capricornio: No sientas celos por esos apoyos emocionales a los que tu pareja recurre, es bueno el apoyo de un tercero. Tu imagen dice más que mil palabras de ti, revisa como te presentas ante el mundo, despierta confianza. Tus emociones son tuyas y de nadie más, la tristeza, el enojo, la resignación, no son de nadie más.

Acuario: El amor tiene muchos enemigos, el tiempo, la envidia, la rutina, defiende el amor con todas tus fuerzas. Tienes que tragarte parte de tu orgullo y perdonar algunos hechos que te parecían precisamente imperdonables. Tienes en tus manos el poder de equilibrar tu cuerpo y mente, Es tu propia responsabilidad.

Piscis: En tu relación, debes actuar con calma y demostrar que lo que imagina es infundado, demuéstralo con hechos. Debes felicitarte por el escuerzo que has hecho en tu trabajo, pero mañana deberás volver a comenzar. Todos somos dados a la hipocondría, no imagines, puedes llegar a sentir, no exageres, estás sano.

