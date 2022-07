Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Este jueves 02 de julio del 2022 habrá cambios importantes para la salud, dinero y amor, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 02 de julio

Aries: Llegará alguien del pasado para separarlos, no temas, se dará cuenta que ya no es su lugar. En el trabajo, otros ya lo intentaron, es tu turno, tu tienes la solución pero reclama tu mérito. Es mejor no salir hoy, mejor realiza todas tus tareas a distancia y haz llamadas.

Tauro: El amor no debe medirse con proyecciones económicas, solo ama a tu pareja. Hoy vas a obtener lo que deseas, lo que tantos esfuerzos has estado invirtiendo para obtenerlo. Debes ser más atento e la vigilancia de tu presión sanguínea, hay que comer menos sal.

Géminis: Tienes un aniversario con tu pareja, no se te pase, los detalles entretejen mejor mejor al amor. No dejes que la mala experiencia te cierre una oferta. La persona que falló regresa con buena intención. Es hora de activarte, si no lo haces tu, nadie lo va hacer por ti.

Cáncer: Le has dedicado poco tiempo a la persona que amas, el amor se construirse entre dos. Eres un innovador por naturaleza, pero tus superiores no lo comprenden, hazles ver su error. Es hora de poner en tu vida esa disciplina que no has sabido dar hasta ahora.

Leo: No por hablar más o desenvoltura tienes la razón, deja que tu pareja se exprese con libertad. Por salud mental, es necesario que frenes y te organices, dedícale tiempo al ocio y descanso. Los pensamientos negativos llaman a tendencias negativas, sal de esa actitud.

Virgo: Cumple más y deja de prometer, a tu pareja no le gusta que hagas promesas que no cumples. Revisa la manera en que haces las cosas, sabes que no estás haciéndolo de la mejor manera. Hoy no cargues con culpa alguna por tomar las decisiones necesarias.

Libra: ¿Inviertes en tu relación lo que invierte tu pareja? Estas mintiendo si contestaste que si. Para pedir y recibir ayuda espiritual de tu interior, enciende una vela azul esta noche. Debes nutrir y desarrollar más tu vida mental y espiritual, no solo tu cuerpo.

Escorpio: Tienes algo en mente que quieres decirle a tu pareja, hazlo hoy, no habrá otra oportunidad. El azar juega un papel en todo negocio, pero un fracaso no es el fin del mundo. Sigue una mejor dieta. Las prisas y las demandas del día no son pretexto suficiente.

Sagitario: Habla con tu pareja lo que a causado distancia y heridas, verás que solo hace falta diálogo. En tu trabajo, has una revisión de los errores antes de que terminen por crecer. Nunca digas nunca, conserva en el fondo de tu espíritu la capacidad de asombrarte.

Capricornio: Reconoce que has dejado en segundo término al amor, pero nada está perdido. En tu trabajo, debes poner la pasión en lo que haces, y deja de lado cualquier cosa secundaria. Atrévete a vivir con intensidad, la vida sólo se vive una vez, de modo que sal.

Acuario: Onsérvate para que emitas tu propio juicio de ti y realices las correcciones necesarias. No aplaces un choque inevitable, si ganas, va a decidir a tu favor más ingresos, y clientes. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, vale con tu salud, por encima de todo.

Piscis: Hay exceso de respeto y necesidad de consultarse todo, eso no es bueno para el amor. No es sencillo reinventarse, empezar de cero, pero cuentas con todo lo que hace falta, conseguirlo. Necesitas el contacto con la gente, no importa los desengaños del pasado.

