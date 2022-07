Joven con vasectomía y novia embarazada de su mejor amigo

MÉXICO.- La historia de un tiktoker se ha vuelto viral, se llevó una sorpresa, con resignación cuenta la historia que experimentó con el amor de su vida, él se hizo la vasectomía y no le avisó.

En un video de dos minutos, el joven explica, que su novia de la prepa, con quien ya vivía en unión libre, le hizo una deslealtad terrible, además pidió que la calificaran.

“Ahí les va la mía: es un diez, de esos dieces que dices: voy a llevarla a la casa, que me acompañe a mis partidos… ¡Es un diez!

“Empiezan a andar, y duran todo la prepa. Toda la prepa duran, te enamoras bien cabrón y cuando se enamoran, empiezas a trabajar porque dices: tenemos un futuro juntos por el qué luchar, y empiezan a vivir como juntos, se podría decir.

“Entonces ella un día te dice: Estoy embarazada, y tú dices no, pues ni pedo, se veía venir…” Haces una prueba de sangre y resulta que no, que era un embarazo sicológico.

“Y tú dices, no quiero tener hijos, ahorita no. Nunca me he visto con niños, te haces una vasectomía. Y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste la vasectomía; por agenda, por lo que tú quieras.”

“Te haces la vasectomía en febrero, pasan muchos meses. Ya te habías hecho la prueba cada mes para ver que ya dispararas salvas. Y un día te dice: estoy embarazada, otra vez. Y tú dices, ah, seguramente otro embarazo sicológico… Se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada.”

“Obviamente ella no sabía que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas, algo histérico, pues de quién era. Y ella no te dice pero después te enteras que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevas con él desde la primaria.”

“Decides huir de Córdoba y te vas a la ciudad de Puebla porque no quieres saber nada, porque sabes que te va a lastimar.”

“Te vas a vivir a Puebla y ella como sea todos los años te busca, encuentra la manera de buscarte y de chingarte y de decirte que si tú quieres esos hijos, esos dos hijos, porque ya son dos, pueden ser tuyos. No, déjame ya…”

“No vuelves a tener novia. Nueve años ya soltero porque cada vez que quieres salir con alguien ella busca la manera de arruinarlo.”

“¿Qué es? Yo digo que un cero. Un dos, ¿no?”

